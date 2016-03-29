Volkswagen відкликає тисячі електромобілів у США

Німецький автовиробник Volkswagen відкликає майже 5 тис. 600 електромобілів e-Golf в Сполучених Штатах, передає Reuters з посиланням на повідомлення концерну.

Приводом для відкликання стали проблеми з акумулятором. Відкликанню підлягають всі електромобілі, продані в США з початку їх випуску в листопаді 2014 року.

За повідомленням Національного управління США з безпеки руху, причина в програмному забезпеченні роботи акумуляторів, яке може викликати перенапруження і тим самим привести до збоїв в роботі двигуна.

У вересні 2015 року навколо Volkswagen розгорівся гучний скандал. Агентство з охорони навколишнього середовища США звинуватило німецький концерн у тому, що встановлене на його автомобілях з дизельними двигунами програмне забезпечення дозволяє обходити перевірку на рівень викиду шкідливих речовин: у момент тесту система очищення вихлопу працює на повну потужність, за реальної експлуатації — ні, передає РБК.

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Влада США зобов'язала VW відкликати з американського ринку 500 тис. машин, після чого VW був змушений частково призупинити продаж низки моделей дизельних автомобілів в США. Компанія визнала, що несправним програмним забезпеченням забезпечені 11 млн автомобілів по всьому світу. Після цього у відставку подали голова концерну Мартін Вінтеркорн і ряд топ-менеджерів, а новим директором VW став голова Porsche Маттіас Мюллер.