Звільнення від "мобільного рабства" знову затягується: послугу перенесення номера запустять не раніше осені

Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) зможе запустити послугу перенесення номера при зміні оператора (MNP) у тестовому режимі не раніше осені 2016 року у зв'язку з відповідним рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ), який зобов'язав держпідприємство провести переоцінку результатів торгів. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомив голова комітету конкурсних торгів УДЦР Вадим Гулько.

«Впровадження послуги переноситься на дуже тривалий термін, тому що яке б рішення ми не ухвалили, ми зараз повертаємося на рівень у кращому випадку 25 грудня 2015 року, тому можете вважати, що ми повертаємося практично на самий початок. На жаль, позитивних прогнозів у нас тепер немає», - сказав він.

Момент повномасштабного запуску послуги може й зовсім бути перенесено на початок наступного року, оскільки її тестування займає від одного до трьох місяців.

При цьому Гулько зазначив, що УДЦР досі не ухвалив остаточного рішення щодо доцільності проведення переоцінки результатів тендеру.

«Ми повинні ознайомитися з офіційним документом АМКУ і зрозуміти, яка логіка у комітету, у зв'язку з чим вони ухвалили таке рішення, й лише після цього ми зможемо ухвалити для себе якесь рішення, як ми будемо діяти далі... За законом ми повинні були отримати його ще минулої середи. Чого АМКУ зволікає з цим документом, ми не знаємо», - сказав Гулько.

У разі, якщо Держцентр буде не згоден із аргументацією АМКУ, держпідприємство має намір звернутися до суду, тим самим відтермінувавши впровадження послуги MNP на ще більш невизначений термін.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня АМКУ визнав результати тендеру з упровадження послуги MNP недійсними і зобов'язав державне підприємство «Український державний центр радіочастот» скасувати всі рішення, які були ухвалені після розкриття пропозицій компаній-учасників.

Про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, Держцентр оголосив у вересні 2015 року.

У першому тендері взяли участь 4 компанії: «Діалінк» із ціновою пропозицією 67 млн грн із ПДВ, «Т4в» - 62,3 млн грн, «Ес Ай Центр» - 25,8 млн грн і «Технічний центр інтернет» - 17,7 млн грн. Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден із учасників не надав повного пакета документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.

У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, яка запропонувала ціну з ПДВ 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «Діалінк» - 71,8 млн грн, «Ес Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4в» - 82,3 млн і «Українські спеціальні системи» - 89,3 млн грн.

25 січня УДЦР оголосив компанію «Діалінк» переможцем тендеру з упровадження послуги MNP зі стартовою ціною 71,8 млн грн, після чого решта учасників торгів і низка українських ЗМІ висловили свою незгоду з цим рішенням.

Як писали «Наші гроші», до фірми «Діалінк» має відношення Геннадій Ільїн - екс-депутат Київради з президентської фракції «Солідарність», колишній начальник охорони Петра Порошенка.

Перший розгляд скарги «Ес Ай Центру» відбувся 3 березня, проте колегія АМКУ перенесла розгляд скарги у зв'язку з тим, що аргументація сторін виявилася недостатньою.