Nissan вирішив ще рік не продавати свої електромобілі в Україні

Японська автомобільна корпорація Nissan, виробник найбільш популярного у світі електромобіля Nissan Leaf, до першого кварталу 2017 року не планує початок офіційних продажів в Україні своїх електромобілів.

Про це УНІАН повідомив PR-менеджер «Ніссан Мотор Україна» Володимир Іванов.

За словами Іванова, дане рішення було ухвалене у зв'язку з незацікавленістю українського уряду в популяризації електромобілів і відсутністю відповідної інфраструктури.

"В європейських країнах, які турбуються про стан екології, скорочення викидів СО2 в атмосферу і, відповідно, зацікавлені у популяризації електромобілів, існують дотації на купівлю електромобілів населенням у розмірі до 8 тисяч євро. Крім цього, у деяких країнах уряди скасували ПДВ, разові і регулярні податкові платежі, - повідомив Іванов. - Що стосується України, то зараз наша країна перебуває у непростих умовах, і, відповідно, на подібні преференції український покупець не розраховує. Додатковим стимулом купівлі електромобіля могло б стати скасування ПДВ, яке зменшило б податкове навантаження, але поки цього не сталося".

Крім того, за його словами, крім дотацій, в європейських країнах власники електрокарів також звільняються від сплати за проїзд тунелями, можуть безкоштовно в'їжджати до центральної частини міста, зелених зон, а також безкоштовно користуються парковками і зарядними станціями.

Представник Nissan також додав, що в Україні на сьогодні немає розвиненої інфраструктури, що дозволяє власнику електрокара комфортно користуватися своїм автомобілем.

"Деякі паливні компанії на своїх АЗС встановлюють зарядні станції, але цього недостатньо. Має бути підтримка уряду у створенні нормальної інфраструктури. У деяких європейських країнах покриття зарядними станціями сягає 80% доріг", - додав Іванов.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада минулого року Міністерство економічного розвитку і торгівлі закликало Верховну Раду ухвалити законопроекти №1674 і №1912, що скасовують податки на імпорт електромобілів. За оцінками міністерства, ухвалення цих законопроектів дозволить знизити вартість електромобілів на 28%.

25 листопада Верховна Рада ухвалила закон, яким звільняються від ввізного мита операції із ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених електричними двигунами. Разом з тим, Рада не прийняла проект закону, який передбачає тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від податку на додану вартість та акцизного збору з операцій з ввезення і поставок на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Крім того, у березні цього року, на запитання, чи планує Міністерство інфраструктури представити стратегію створення і розвитку інфраструктури для станцій обслуговування і зарядки електромобілів, у міністерстві відповіли, що "зараз у світі триває експертна дискусія, чи можна вважати електромобілі екологічно чистим видом транспорту". Крім того, у міністерстві навели розрахунки про шкоду вироблення електроенергії, необхідної для зарядки такого транспорту, і відзначили досвід Сінгапуру, уряд якого відмовилося віднести електромобілі до екологічного виду транспорту і відмовився надати їм відповідні преференції.