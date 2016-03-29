Італія зняла обмеження на кількість польотів для українських авіакомпаній

Італія зняла обмеження на польоти для українських авіакомпаній, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

"Італія надіслала листа про намір задовольняти всі заявки українських авіакомпаній у будь-якому обсязі без обмежень по частоті. Не можна говорити, що це "відкрите небо", тому що це поки що ніяк не впливає на міжурядову угоду. Йдеться про частоту, а питання зняття обмежень по кількості перевізників не обговорювалося", - повідомили агентству в прес-службі міністерства.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою дій уряду на 2016 рік, Кабінет міністрів України має намір до кінця року підписати Угоду про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та Європейським Союзом.

У травні 2015 року президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив міністра інфраструктури Андрія Пивоварського підписати Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір ("відкрите небо"). Керівництво Мінінфраструктури неодноразово заявляло, що угоду буде підписано до кінця 2015 року. За словами Пивоварського, підписання цієї угоди неможливе без вирішення спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно ухвалювати будь-які односторонні рішення в цьому напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в решті частини угоду було парафовано ще в 2013 році.

Крім того, в січні цього року набула чинності підписана в липні 2015 року Угода про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та США.