Імпорт легкових авто в Україну в січні зріс до 5 тисяч

Імпорт легкових автомобілів в Україну в січні 2016 року збільшився порівняно з аналогічним показником січня 2015 року на 12% - до 4982 одиниць, повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих протягом місяця до країни автомобілів склала понад 75,6 мільйона доларів.

За даними асоціації, найбільшу частку склали легкові автомобілі, яких було завезено 3,613 тисячі штук. Порівняно з січнем 2015 року імпорт легкових авто збільшився на 14%, а їх митна вартість склала 62,2 мільйона доларів.

Комерційних і спеціальних автомобілів минулого року було імпортовано 1323 одиниці, що на 7% більше минулорічного показника, і загальною вартістю 12,7 мільйона доларів.

Імпорт автобусів зріс на 15% - до 46 одиниць, вартість склала 668 тисяч доларів.

При цьому з України на експорт було поставлено всього 46 одиниць автотранспортних засобів, що в 5 разів менше, ніж у січні 2015 року. З цієї кількості легкових автомобілів експортовано 6 штцу, комерційних авто – 28 штук, а загальна експортна виручка склала лише 1,7 мільйона доларів.

Обсяг експорту легкових автомобілів в 2015 році скоротився на 89% - до 237 штук, комерційних авто - на 25%, до 739 штук, автобусів - на 57% - до 84 штук.

Читайте такожІмпорт автомобілів до України за рік скоротився на 41%

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", імпорт легкових автомобілів в Україну в 2015 році скоротився на 41% - до 492 86 одиниць, загальною вартістю понад 1 мільярд доларів. При цьому з України на експорт було поставлено всього 1 060 одиниць автотранспортних засобів, що у 3,1 рази менше, ніж у 2014 році. У грошовому вираженні автомобільний експорт був оцінений у 54,4 мільйона доларів.