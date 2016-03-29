Рада не підтримала будівництво і ремонт доріг за рахунок акцизу на нафтопродукти

Верховна Рада відхилила законопроект про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг України, який мав наповнюватися за рахунок збору акцизу від ввезення нафтопродуктів до країни.

За ухвалення законопроекту № 2724 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо створення державного дорожнього фонду України" за основу проголосувало 182 депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Крім того, в Раді також не вистачило мінімальної кількості голосів парламентаріїв для відправки цього ключового для дорожньої галузі законопроекту на доопрацювання ініціаторам документа і до парламентського комітету з питань транспорту.

Разом з тим, супутній законопроект №2725 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного дорожнього фонду" також був відхилений Радою через недостатнью кількість голосів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада України провалила голосування в першому читанні законопроекту про створення дорожнього фонду.

Даний законопроект про створення дорожнього держфонду був зареєстрований в Раді 24 квітня 2015 року.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якщо буде створено цільовий державний дорожній фонд, то в 2016 році до цього фонду може надійти 40 мільярдів гривень, з яких близько 26 мільярдів гривень буде направлено на дороги державного значення, решту – на дороги місцевого значення.

Загалом у держбюджеті на 2016 рік фінансування дорожнього господарства збільшено в два рази – до 6,6 мільярда гривень. Зокрема, загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на 2016 рік складе 18,7 мільярда гривень проти 23 мільярдів гривень, передбачених на 2015 рік. Крім того, 11,945 мільярда гривень буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.