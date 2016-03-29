У США подали в суд на Volkswagen: цього разу через рекламу

Федеральна торгова комісія (ФТК) США подала скаргу до суду Каліфорнії на німецький концерн Volkswagen, звинувативши компанію в тому, що своєю рекламою про "чисті дизельні" автомобілі вона вводить споживачів в оману, повідомляє Прайм.

"ФТК розраховує на рішення суду, що зобов'язує Volkswagen видати компенсацію клієнтам компанії в США, які купили або взяли в лізинг зазначені транспортні засоби в період з 2008 по 2015 рік, а також на введення судової заборони на участь Volkswagen в подібного роду кампаніях в майбутньому", - йдеться в заяві відомства.

Раніше навколо автоконцерну Volkswagen розгорнувся скандал: в США компанію звинуватили в оснащенні дизельних автомобілів програмним забезпеченням, яке занижає реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen та Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках.

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Розслідування відносно Volkswagen на даний час проводять профільні відомства в США, низці країн Європи та Азії. Всі вони налаштовані на тривалу тяганину та пророкують автогігантові штрафи та необхідність виплачувати компенсації в розмірі десятків мільярдів доларів.