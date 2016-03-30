У пунктах пропуску на західному кордоні України в чергах стоять понад тисячу автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску “Устилуг” у Волинській області утворилася черга з 200 автомобілів. У Львівській області черги зафіксовано у пунктах пропуску “Рава-Руська” (300 автомобілів), “Угринів” (150 автомобілів), «Грушів» (100 автомобілів) «Краковець» (120 автомобілів), “Шегині” (180 легкових автомобілів).

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На українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску «Дяково» Закарпатської області в черзі стоять 50 вантажних автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород» Закарпатської області в черзі стоять 50 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, у пунктах пропуску західного кордону України станом на 8.00 22 березня у чергах стояло 680 автомобілів, 23 березня - 740 автомобілів, 24 березня - 775, 29 березня - 850 автомобілів.