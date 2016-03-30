Уряд розірвав договір з РФ щодо технічного захисту інформації

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Російською Федерацією про технічний захист інформації. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду одностайно.

«Припиняємо дію. Заперечень тут і бути не може», - прокоментував рішення прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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Довідка УНІАН. Угоду про технічний захист інформації було прийнято в 1996 році в рамках підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.