Уряд розірвав договір з РФ щодо технічного захисту інформації

14:34, 30 березня 2016
Транспорт/Звя'зок
3266

Угода про технічний захист інформації була прийнята у 1996 році.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з Російською Федерацією про технічний захист інформації. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду одностайно.

«Припиняємо дію. Заперечень тут і бути не може», - прокоментував рішення прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Читайте такожКабмін відправив на доопрацювання бюджетну резолюцію-2017, представлену Мінфіном

Довідка УНІАН. Угоду про технічний захист інформації було прийнято в 1996 році в рамках підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter