Черговий суховантаж ледь не протаранив недобудований Керченський міст

Про це повідомляє NDNews.

Судно йшло під прапором федерації Сент-Кітс і Невіс (острівна держава в Карибському морі). За даними керченських лоцманів, суховантаж звернув не біля тих буїв і пройшов прямо між опорами майбутнього мосту, ледь не зачепивши їх.

Фахівці зазначають: корабель врятувало те, що капітан зрозумів свою помилку і різко знизив швидкість. Завдяки маленькій осаді Sormovskiy-48 зміг пройти мілководдям. Примітно, що на даній ділянці працювали плавкрани «Севастополець» і «Зінов'єв». На щастя, вони ще не встигли вбити палі в цьому місці.

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«Судно Sormovskiy-48 постійно ходить по Керч-Єнікальському каналу, і капітану добре відомо, як необхідно діяти. Але на цей раз капітан при виконанні повороту не врахував гідрометеорологічні умови і судно було винесено перебігом за червону бровку каналу», – цитує kerch.com.ru слова місцевих фахівців.

Як повідомляв УНІАН, судно "Ліра" знищило опору моста, що будується ввечері в суботу, 19 березня, проте відомо про інцидент стало тільки 22 числа. Судно навалилося на опору робочого мосту № 2, який будується між островом Тузла і фарватером. Через зіткнення також була знищена опора № 80. Збитки, завдані мосту, оцінили в 120 мільйонів рублів.