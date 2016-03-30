Mercedes відкликає в Росії майже 7 тисяч авто

"Мерседес-Бенц РУС" відкликає понад 6,8 тисячі автомобілів Mercedes-Benz З і GLК - класів в РФ через проблеми з блоком управління системи утримування пасажирів, повідомляє Прайм з посиланням на Росстандарт.

"Причиною відкликання стала ймовірність порушення працездатності блоку управління SRS (системи утримання пасажирів) на автомобілях, які підлягають відкликанню, внаслідок чого можлива необґрунтована активація SRS компонентів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом відкликанню підлягають 6 828 транспортних засобів, реалізованих з березня 2006 року по листопад 2009 року.

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Уповноважені дилери АТ "Мерседес-Бенц РУС" повідомлять власників автомобілів, які підпадають під відкликання, про необхідність надати автомобіль до найближчого дилерського центру для проведення ремонтних робіт.