Кабмін змінив в.о. голови правління "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України звільнив виконуючого обов'язки голови правління, створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" Олександра Завгороднього, призначивши замість нього виконуючим обов'язки одного з членів правління компанії Євгена Кравцова.

Про це сказано в розпорядженні Кабміну №229-р від 30 березня цього року.

"Відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України припинити повноваження Завгороднього Олександра Вікторовича як члена правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" та звільнити його від виконання обов'язків голови правління вказаного товариства", - сказано в розпорядженні.

У свою чергу, іншим своїм розпорядженням № 230-р від 30 березня Кабмін призначив Євгена Кравцова виконуючим обов'язки голови правління "Укрзалізниці" до призначення в установленому порядку голови правління вказаного товариства.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що метою цих кадрових змін є прискорення процесу реформування "Укрзалізниці".

"Одним з головних завдань Олександра Завгороднього на чолі "Укрзалізниці" була стабілізація технічного стану підприємства і посилення технічної сторони управління компанією. Ці завдання виконані, у другому півріччі 2015 року почалося оновлення рухомого складу та інфраструктури "Укрзалізниці", - цитує прес-служба виконуючого обов'язки міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Омелян висловив подяку Завгороднему за його внесок, проте зазначив, що протягом останніх місяців з'явилася відчутна потреба посилити сферу операційного управління компанією, тому до завершення конкурсу на заміщення вакантної посади голови правління уряд вирішив покласти виконання обов'язків керівника держкомпанії на Кравцова.

У прес-службі зазначили, що призначення Кравцова виконуючим обов'язки глави компанії також забезпечить рівні умови для учасників конкурсу на заміщення посади голови правління компанії, оскільки сам Кравцов не бере участі в конкурсі.

За словами Омеляна, перед Кравцовим поставлені наступні завдання: прискорення реформи "Укрзалізниці", підвищення прозорості управління та закупівель, виконання інвестиційної програми і фінансового плану, зобов'язань перед кредиторами і працівниками.

У прес-службі нагадали, що Кравцов обіймає посаду члена правління "Укрзалізниці" з жовтня 2015 року, а до того з травня минулого року працював директором з реформування, правової та майнової політики "Укрзалізниці". Він є одним з авторів статуту акціонерної компанії "Укрзалізниця" та останньої редакції закону України "Про залізничний транспорт". До роботи в "Укрзалізниці" Кравцов був партнером юридичної фірми "Астерс".

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2015 року виконуючим обов'язки гендиректора "Укрзалізниці" був призначений Олександр Завгородній, який змінив на цій посаді інвест-банкіра Максима Бланка.

Після перетворення "Укрзалізниці" в публічну акціонерну компанію в грудні 2015 року, Завгородній автоматично став в.о. голови правління ПАТ. В середині грудня минулого року Кабмін схвалив проведення відповідного кадрового конкурсу, Завгородній повідомляв про намір взяти в ньому участь.

25 лютого Комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України щодо призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств оголосив конкурсний відбір на заміщення посади голови правління "Укрзалізниці".

Зокрема, конкурсна комісія при комітеті приймала заяви від претендентів з 25 лютого до 25 березня 2016 року. Безпосередній відбір розпочнеться з 30 березня, а оголошення результатів конкурсу заплановано провести до 29 квітня.

30 березня Мінекономрозвитку повідомило, що на конкурс з відбору керівника "Укрзалізниці" подав заявку 31 кандидат.