Кабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці" на 2016 рік

Кабінет міністрів України затвердив консолідований фінансовий план публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на поточний рік.

Відповідне розпорядження уряду №231-р від 2 березня цього року опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

"Затвердити консолідований фінансовий план публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" на 2016 рік", - сказано в документі.

Так, согласно утвержденному финплану, "Укрзализныця "планирует в этом году получить 74,41 миллиарда гривень доходов, а также освоить 11,19 миллиарда гривень капитальных инвестиций.

Кроме того, компания намерена в 2016 году уплатить 11,6 миллиарда гривень обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды.

"Утверждение консолидированного финансового плана публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" на 2016 год будет способствовать стабильному финансовому состоянию акционерного общества, прогнозированию его финансово-хозяйственных показателей, направлению средств на обеспечение потребностей деятельности акционерного общества и его развития, в том числе обновление подвижного состава и обслуживание железнодорожных путей, стабильной и ритмичной работе украинской железной дороги и транспортной отрасли в целом", - отмечается в тексте распоряжения, обнародованного на сайте правительства.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня Кабінет міністрів України схвалив проект фінансового плану "Укрзалізниці" з середньорічним підвищенням тарифів на залізничні перевезення вантажів на 10%, а не 15%, як планувалося раніше.

При цьому, в проекті фінплану не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5% на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" та підвищення прибутковості від підвищення класності та сервісу деяких поїздів.

Раніше керівництво Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" заявляло, що проект фінплану "Укрзалізниці" буде прийнятий Кабінетом міністрів до кінця 2015 року.

Згідно з опублікованим проектом фінплану "Укрзалізниці" на 2016 рік, чистий прибуток компанії складе більше 96 млн грн, тоді як фінансовий результат за підсумками 2015 року прогнозується на рівні 2,4 млрд грн чистого збитку. Планований загальний дохід від діяльності компанії у 2016 році складе 77,4 мільярда гривень, а витратна частина - 77,2 мільярда гривень.

Також в 2016 році "Укрзалізниця" планує залучити кредитів на 23,1 мільярда гривень та повернути 26,6 мільярда гривень.