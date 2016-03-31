Черги на західному кордоні України зростають: сьогодні на КПП стоять 1240 машин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Устилуг" у Волинській області утворилася черга з 250 автомобілів. У Львівській області черги зафіксовано у пунктах пропуску "Рава-Руська" (200 автомобілів), "Угринів" (200 автомобілів), "Грушів" (50 автомобілів), "Краковець" (150 автомобілів), "Шегині" (300 легкових автомобілів).

Читайте такожУ пунктах пропуску на західному кордоні України в чергах стоять понад тисячу автомобілів

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород" Закарпатської області в черзі стоять 40 автомобілів.

На українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску "Дяково" Закарпатської області в черзі 50 вантажних автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, у пунктах пропуску на західному кордоні України станом на 8.00 22 березня у чергах стояло 680 автомобілів, 23 березня - 740 автомобілів, 24 березня - 775, 29 березня - 850 автомобілів. 30 березня – 1100 автомобілів.