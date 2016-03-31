"Укравтодор" шукає інвесторів для будівництва столичної кільцевої дороги
Будівництво кільцевої дороги навколо Києва дозволить створити понад 15 тисяч нових робочих місць.
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") шукає партнерів та інвесторів для реалізації замороженого проекту будівництва міської кільцевої автомобільної дороги навколо Києва, повідомили УНІАН у прес-службі держагентства.
"31 березня - 1 квітня представники робочої групи "Укравтодору" відвідають Другий Всесвітній конгрес інноваційних кластерів, який пройде в місті Домброва-Гурніча в Польщі. Головна мета візиту - пошук майбутніх партнерів та інвесторів для реалізації будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва (ВКАД)", - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, представник вищезгаданої робочої групи "Укравтодору" Володимир Рудий має намір представити на заході інноваційний проект "ВКАД - поштовх для створення транспортно-логістичного кластеру Київської області".
"Сьогодні європейським інвесторам нецікаво вкладати кошти в будівництво лише однієї дороги. Інвестиційно популярними є ті проекти, які поєднують в собі багато можливостей. У нашому випадку це проект інфраструктурної привабливості регіону - будівництво ВКАД для об'єднання існуючих міжнародних і національних транспортних коридорів із залізничним, водним та авіаційним транспортом, створення поблизу ВКАД технопарків, машинобудівних заводів, будівництво нових промислових підприємств у Київській області", - цитує Рудого прес-служба.
За його словами, будівництво кільцевої дороги навколо Києва дозволить створити понад 15 тисяч нових робочих місць.
У прес-службі повідомили, що в заході візьмуть участь провідні топ-менеджери, представники бізнесу та наукового співтовариства з різних країн, представники органів державної влади, а також відомі експерти в області кластеризації. Всього конгрес відвідає понад 200 кластерів з усіх континентів, більше 100 учасників з різних країн, понад 160 експертів з усього світу по економіці, а також представники Європейської комісії.
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Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року уряд України уповноважив Держагентство з інвестицій та управління нацпроектами провести концесійний конкурс на будівництво міської кільцевої автодороги навколо Києва від Столичного шосе до автодороги М03 Київ-Харків на ділянці Київ-Бориспіль і укласти концесійний договір.
Реалізація проекту мала здійснюватися на умовах концесії на будівництво та експлуатацію автодоріг за рахунок коштів приватних інвесторів та держбюджету.
3 жовтня 2013 року уряд уклав договір про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), в рамках якої корпорація сприяла залученню стратегічного партнера для будівництва та подальшої експлуатації зазначеної дороги.
В листопаді 2013 року "Укравтодор" схвалив технічне завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту будівництва кільцевої автодороги навколо Києва.
Проте вже в кінці лютого 2015 року голова представництва IFC в Україні Олена Волошина повідомила, що проект будівництва міської кільцевої автомобільної дороги навколо Києва заморожений, тому що у держави немає можливості брати участь у даному проекті. Крім того, за її словами, із-за нестабільної ситуації в Україні залучити приватного інвестора до країни вкрай складно.
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Довідка УНІАН. Світовий конгрес інноваційних кластерів (Cluster World Congress) був створений в 2015 році в Польщі. Головними цілями конгресу є налагодження міжнародних зв'язків, розвиток діалогу між державною владою і бізнесом, надання учасникам комунікаційного майданчика для обміну технічними та практичними знаннями про кластери, сприяння їх реалізації інноваційних ідей.