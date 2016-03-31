"Укравтодор" шукає інвесторів для будівництва столичної кільцевої дороги

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") шукає партнерів та інвесторів для реалізації замороженого проекту будівництва міської кільцевої автомобільної дороги навколо Києва, повідомили УНІАН у прес-службі держагентства.

"31 березня - 1 квітня представники робочої групи "Укравтодору" відвідають Другий Всесвітній конгрес інноваційних кластерів, який пройде в місті Домброва-Гурніча в Польщі. Головна мета візиту - пошук майбутніх партнерів та інвесторів для реалізації будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва (ВКАД)", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, представник вищезгаданої робочої групи "Укравтодору" Володимир Рудий має намір представити на заході інноваційний проект "ВКАД - поштовх для створення транспортно-логістичного кластеру Київської області".

"Сьогодні європейським інвесторам нецікаво вкладати кошти в будівництво лише однієї дороги. Інвестиційно популярними є ті проекти, які поєднують в собі багато можливостей. У нашому випадку це проект інфраструктурної привабливості регіону - будівництво ВКАД для об'єднання існуючих міжнародних і національних транспортних коридорів із залізничним, водним та авіаційним транспортом, створення поблизу ВКАД технопарків, машинобудівних заводів, будівництво нових промислових підприємств у Київській області", - цитує Рудого прес-служба.

За його словами, будівництво кільцевої дороги навколо Києва дозволить створити понад 15 тисяч нових робочих місць.

У прес-службі повідомили, що в заході візьмуть участь провідні топ-менеджери, представники бізнесу та наукового співтовариства з різних країн, представники органів державної влади, а також відомі експерти в області кластеризації. Всього конгрес відвідає понад 200 кластерів з усіх континентів, більше 100 учасників з різних країн, понад 160 експертів з усього світу по економіці, а також представники Європейської комісії.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2013 року уряд України уповноважив Держагентство з інвестицій та управління нацпроектами провести концесійний конкурс на будівництво міської кільцевої автодороги навколо Києва від Столичного шосе до автодороги М03 Київ-Харків на ділянці Київ-Бориспіль і укласти концесійний договір.

Реалізація проекту мала здійснюватися на умовах концесії на будівництво та експлуатацію автодоріг за рахунок коштів приватних інвесторів та держбюджету.

3 жовтня 2013 року уряд уклав договір про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), в рамках якої корпорація сприяла залученню стратегічного партнера для будівництва та подальшої експлуатації зазначеної дороги.

В листопаді 2013 року "Укравтодор" схвалив технічне завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту будівництва кільцевої автодороги навколо Києва.

Проте вже в кінці лютого 2015 року голова представництва IFC в Україні Олена Волошина повідомила, що проект будівництва міської кільцевої автомобільної дороги навколо Києва заморожений, тому що у держави немає можливості брати участь у даному проекті. Крім того, за її словами, із-за нестабільної ситуації в Україні залучити приватного інвестора до країни вкрай складно.

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Довідка УНІАН. Світовий конгрес інноваційних кластерів (Cluster World Congress) був створений в 2015 році в Польщі. Головними цілями конгресу є налагодження міжнародних зв'язків, розвиток діалогу між державною владою і бізнесом, надання учасникам комунікаційного майданчика для обміну технічними та практичними знаннями про кластери, сприяння їх реалізації інноваційних ідей.