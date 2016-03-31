WOG збільшив ціну на дизпаливо для "Укрзалізниці" вище за ринкову (документ)

Компанія «ВОГ АЕРО ДЖЕТ», яка була визнана переможцем останнього тендеру на постачання дизпалива «Укрзалізниці», запропонувавши найменшу ціну, в черговий раз підвищила вартість ресурсу. Таким чином, вона виросла вже на 21% в порівнянні з ціною, запропонованою під час тендеру, і перевищила актуальні ринкові ціни. Про це свідчить лист філії «Центру забезпечення виробництва» (ЦЗВ) на адресу однієї з залізниць про постачання палива, копію якої має в своєму розпорядженні OilNews.

Постачання 2 тис. тон дизпалива на адресу семи одержувачів, затверджена 29 березня, буде проводитися за ціною 16 850 грн/т (+21% до тендерної). Вона буде здійснена зі ст. Прибузька (Одеська область).

Відзначимо, що з урахуванням даного коригування рівеня цін у постачальника, який виграв лютневий тендер з пропозицією 13 959 грн/т, за фактом вже вище, ніж у переважної більшості інших учасників торгів. Більш того, за даними цінового моніторингу «Консалтингової групи «А-95», ціна постачальника перевищила ринкову. Так, 31 березня 2016 р. ринкова вартість дизпалива становила 16 620 грн/т.

У свою чергу в коментарі OilNews ЦЗВ заявив, що коригування ціни протягом дії договору, укладеного з нафтотрейдером WOG, знаходиться у правовій площині. Більш того, там стверджують, що переглянута ціна ДП залишається на 15% нижче ринкової.

Між тим необхідно відзначити, що вартість нафтопродуктів в березні дійсно зросла через зростання світових котирувань і девальвації гривні.

Практика перегляду цін застосовувалася «Укрзалізницею» і WOG неодноразово, а останнім часом створює підґрунтя для масових зловживань під час проведення тендерів на закупівлю палива держпідприємствами. Найбільш показовий випадок був відзначений восени 2015 року, коли «Укрзалізниця» і «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» підписали додаткову угоду про підвищення ціни вже на наступний день після підписання основного договору.

У зв'язку з випадками подібних зловживань прогресивні учасники ринку та експерти виступають за впровадження формульного ціноутворення на тендерах «Укрзалізниці» і Міноборони з придбання нафтопродуктів з прив'язкою до котирувань незалежних котирувальних агентств.