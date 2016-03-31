WOG збільшив ціну на дизпаливо для "Укрзалізниці" вище за ринкову (документ)
Практика перегляду цін застосовувалася «Укрзалізницею» і WOG неодноразово, а останнім часом створює підґрунтя для масових зловживань під час проведення тендерів на закупівлю палива держпідприємствами.
Компанія «ВОГ АЕРО ДЖЕТ», яка була визнана переможцем останнього тендеру на постачання дизпалива «Укрзалізниці», запропонувавши найменшу ціну, в черговий раз підвищила вартість ресурсу. Таким чином, вона виросла вже на 21% в порівнянні з ціною, запропонованою під час тендеру, і перевищила актуальні ринкові ціни. Про це свідчить лист філії «Центру забезпечення виробництва» (ЦЗВ) на адресу однієї з залізниць про постачання палива, копію якої має в своєму розпорядженні OilNews.
Постачання 2 тис. тон дизпалива на адресу семи одержувачів, затверджена 29 березня, буде проводитися за ціною 16 850 грн/т (+21% до тендерної). Вона буде здійснена зі ст. Прибузька (Одеська область).
Відзначимо, що з урахуванням даного коригування рівеня цін у постачальника, який виграв лютневий тендер з пропозицією 13 959 грн/т, за фактом вже вище, ніж у переважної більшості інших учасників торгів. Більш того, за даними цінового моніторингу «Консалтингової групи «А-95», ціна постачальника перевищила ринкову. Так, 31 березня 2016 р. ринкова вартість дизпалива становила 16 620 грн/т.
У свою чергу в коментарі OilNews ЦЗВ заявив, що коригування ціни протягом дії договору, укладеного з нафтотрейдером WOG, знаходиться у правовій площині. Більш того, там стверджують, що переглянута ціна ДП залишається на 15% нижче ринкової.
Між тим необхідно відзначити, що вартість нафтопродуктів в березні дійсно зросла через зростання світових котирувань і девальвації гривні.
Практика перегляду цін застосовувалася «Укрзалізницею» і WOG неодноразово, а останнім часом створює підґрунтя для масових зловживань під час проведення тендерів на закупівлю палива держпідприємствами. Найбільш показовий випадок був відзначений восени 2015 року, коли «Укрзалізниця» і «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» підписали додаткову угоду про підвищення ціни вже на наступний день після підписання основного договору.
У зв'язку з випадками подібних зловживань прогресивні учасники ринку та експерти виступають за впровадження формульного ціноутворення на тендерах «Укрзалізниці» і Міноборони з придбання нафтопродуктів з прив'язкою до котирувань незалежних котирувальних агентств.