Ілон Маск представив бюджетну Tesla за $35 тисяч (фото, відео)

Tesla почала приймати замовлення на "бюджетний" електромобіль Model 3, вартість якого стартує від 35 тисяч доларів. Про це пише The Verge.

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За словами засновника компанії Ілона Маска, "ви не знайдете нічого кращого за ці гроші. І це одна з найбезпечніших машин у світі".

У Tesla відзначають, що вже зараз вони отримали 130 тисяч попередніх замовлень – покупцеві потрібно для початку внести всього 1000 доларів.

На одній підзарядці базова комплектація Model 3 зможе проїхати близько 346 кілометрів, а розганятися до 100 км/год вона буде за 6 секунд.

Ці машини, як і попередні моделі Tesla, можна буде безкоштовно заряджати на станціях компанії. До 2017 року, коли відбудеться запуск Model 3, їх кількість має збільшитися вдвічі: до 7200 станцій.

Зазначимо, що Model 3 є четвертою створеної Tesla машиною. У модельному ряду виробника вже є спортивна Tesla Roadster, седан Model S і кросовер Model X.