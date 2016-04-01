Польща і Росія змогли домовитися про вантажоперевезення

Польща та Росія за підсумками переговорів у Гданську підписали договір про обмін дозволами на вантажні автоперевезення до кінця 2016 року, розповів РИА Новости голова російської делегації, заступник міністра транспорту Микола Асаул.

"Ми підписали протокол, обмінялися кількістю дозволів, яке нас повністю влаштовує. Вона відповідає пропорціям, які діяли в попередні три роки, про які ми домовлялися ще в Сочі з попереднім заступника міністра, і ми абсолютно задоволені", — повідомив Асаул, уточнивши, що кожна сторона отримає по 170 тисяч дозволів, з яких 30 тисяч виділено для третіх країн.

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За словами Асаула, обмін новими квотами відбудеться після того, як набуде чинності новий наказ Мінтрансу Росії, який зараз знаходиться на реєстрації в Мін'юсті. Поточні квоти продовжено до моменту виходу документа.

Раніше з'явилася інформація, що вантажні перевезення між двома країнами можуть бути припинені. Попередня угода, що передбачала по 20 тисяч дозволів, закінчується 15 квітня.