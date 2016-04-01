Скандальний тендер з перенесення номерів: Держцентр радіочастот перегляне результати

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) перегляне результати тендеру щодо впровадження послуги перенесення номера при зміні оператора (MNP), як того вимагає рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 18 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету з конкурсних торгів УДЦР Вадим Гулько в ході засідання Комітету з конкурсних торгів щодо закупівлі послуги впровадження MNP в Україні.

"Після ретельного аналізу і вивчення всіх складових, які стосуються впровадження MNP, ми прийняли рішення задовольнити рішення АМКУ", - сказав Гулько.

У засіданні брало участь 11 членів комітету, і відповідне рішення було прийнято одноголосно.

При цьому Гулько зазначив, що УДЦР раніше не згоден з відповідним рішенням АМКУ, і приймає рішення про перегляд результатів в прагненні максимально прискорити впровадження послуги в Україні.

"Ми дійсно серйозно розглядали можливість подачі позову, але українцям вже сьогодні потрібен європейський рівень життя і послуг. Простий споживач навряд чи зрозуміє, що впровадження послуги затримується із-за того, що одна державна установа судиться з іншим, і вони не можуть прийти до компромісу", - зазначив він.

Згідно з прийнятим рішенням УДЦР, до майбутньої оцінки буде допущена компанія "Ес Ай Центр". Крім того, оскільки АМКУ визнав правомірним визначення вартості її техрешения в нуль гривень, компанія, найімовірніше, отримає додаткових 25 балів.

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Як повідомляв УНІАН, 18 березня АМКУ визнав результати тендеру з впровадження послуги MNP недійсними і зобов'язав державне підприємство "Український державний центр радіочастот" скасувати всі рішення, які було прийнято після розкриття пропозицій компаній-учасників.

Про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, Держцентр оголосив у вересні 2015 року.

25 січня УДЦР оголосив компанію "Діалінк" переможцем тендеру по впровадженню послуги MNP зі стартовою ціною 71,8 мільйона гривень, після чого інші учасники торгів і ряд українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.

5 лютого "Ес Ай Центр" у партнерстві з європейською компанією Teletech звернулася в Антимонопольний комітет України (АМКУ) з проханням переглянути результати торгів, заявляючи, що цінова пропозиція "Диалинка" завищено майже удвічі.

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12 січня компанія "Т4В", яка брала участь у тендері щодо впровадження MNP з ціновою пропозицією 62,3 мільйона гривень, також подала скаргу до АМКУ, проте колегія залишила без розгляду її скаргу у зв'язку з тим, що компанія порушила строки подання оскарження.

Як писали "Наші гроші", до фірми "Діалінк" має відношення Геннадій Ільїн - екс-депутат Київради з президентської фракції "Солідарність", колишній начальник охорони Петра Порошенка.