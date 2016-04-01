Переможця тендеру на перенесення мобільних номерів оголосять у середині квітня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету з конкурсних торгів УДЦР Вадим Гулько в ході засідання Комітету з конкурсних торгів щодо закупівлі послуги впровадження MNP в Україні.

"На оцінку, згідно із законом, нам відводиться термін до 20 робочих днів, однак, враховуючи, що ми вже проводили таку оцінку і багато чого знаємо, я сподіваюся, що ми в коротші терміни зможемо її провести, і Україна не за місяць, а вже в середині квітня зможе почути ім'я нового переможця", - сказав він.

Крім того, Гулько зазначив, що, оскільки компанія "Ес Ай Центр", яка направила скаргу в АМКУ про перегляд результатів торгів, не наполягала на проведення нового тендеру, УДЦР зможе заощадити додаткових два місяці роботи.

Раніше у своєму коментарі УНІАН Гулько зазначав, що, згідно із законом про проведення держзакупівель, договір з переможцем торгів буде підписано через 10 днів після його оголошення, якщо інші учасники не оскаржать результати тендеру, після чого послуга буде запущена в тестовому режимі. Робота з впровадження MNP в повномасштабному режимі, яку Держцентр планує провести після тестування послуги, може зайняти від одного до трьох місяців.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня УДЦР заявляв про намір запустити послугу MNP в тестовому режимі в квітні, а крайнім терміном її повноцінного запуску вважався червень.

18 березня АМКУ визнав результати тендеру по впровадженню послуги MNP недійсними і зобов'язав державне підприємство "Український державний центр радіочастот" скасувати всі рішення, які були прийняті після розкриття пропозицій компаній-учасників.

Про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, Держцентр оголосив у вересні 2015 року.

25 січня УДЦР оголосив компанію "Діалінк" переможцем тендеру з впровадження послуги MNP зі стартовою ціною 71,8 мільйона гривень, після чого інші учасники торгів і низка українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.

5 лютого "Ес Ай Центр" у партнерстві з європейською компанією Teletech звернулася в Антимонопольний комітет України (АМКУ) з проханням переглянути результати торгів, заявляючи, що цінова пропозиція "Діалінка" завищено майже удвічі.

12 січня компанія "Т4В", яка брала участь у тендері щодо впровадження MNP з ціновою пропозицією 62,3 мільйона гривень, також подала скаргу до АМКУ, проте колегія залишила без розгляду її скаргу у зв'язку з тим, що компанія порушила строки подання оскарження.

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Як писали "Наші гроші", до фірми "Диалинк" має відношення Геннадій Ільїн - екс-депутат Київради з президентської фракції "Солідарність", колишній начальник охорони Петра Порошенка.

Необхідність впровадження послуги перенесення номера закріплена в Угоді про асоціацію України з Євросоюзом.