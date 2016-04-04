"Укрзалізниця" отримала високу оцінку міжнародних партнерів - Завгородній

Міжнародні фінансові інститути та керівництво великих залізниць в Європі та Азії високо оцінили реформи і модернізацію, проведені командою керівництва "Укрзалізниці".

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив колишній глава "Укрзалізниці" Олександр Завгородній.

За його словами, найкраще підтвердження того, що європейські партнери належним чином оцінили роботу його команди – те, що вони стали системними партнерами ПАТ "Укрзалізниця".

"Оцінка, яку отримала моя команда, досить висока. З нами зараз співпрацює низка європейських залізниць, ми реалізуємо спільні проекти з Казахстаном, Грузією, Китаєм та Іраном. Світові фінансові інституції, такі як Європейський Банк Реконструкції Розвитку і Європейський Інвестиційний Банк допомагають нам у реалізації відразу декількох проектів. Тобто раніше ми виглядали непривабливо, а зараз налагоджено системну співпрацю, і не по одному напрямку, а по цілому ряду. Фінансисти світового рівня бачать результат нашої роботи, бачать нашу перспективу в плані бізнесу і готові вкладати кошти в модернізацію української залізниці. І це співробітництво – найкраща і чесна оцінка наших зусиль. Ті, хто працював з великим західним капіталом, знають – їх непросто переконати. Тут слів замало, потрібні дії. Ми змогли на ділі переконати їх заходити в українську інфраструктуру", - заявив він.

Олександр Завгородній підкреслив, що модернізація всіх процесів вже 2015 року дозволила заощадити "Укрзалізниці" близько мільярда доларів.

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"Під словом модернізація ми розуміємо якісне покращення процесів, впровадження сучасного підходу. Це не просто купити нові локомотиви, які не потрібно постійно лагодити. Це, крім усього іншого, електрифікація окремих ділянок дороги, що дозволяє знизити витрати. Модернізація полотна дозволяє сучасним поїздам їздити з великою швидкістю, і люди воліють їхати з нами, а не на машині. Модернізація системи управління, вибудовування вертикалі дозволяє оптимізувати виробничі і управлінські процеси. І завдяки цьому за підсумками 2015 року ми заощадили близько мільярда гривень – просто на реформуванні та модернізації структури підприємства", - говорить Завгородній.