В "Укрпошті" розкрили зарплату свого керівника

Заробітна плата виконуючого обов'язки генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» Ігоря Ткачука становить 22,9 тис. грн на місяць, повідомила компанія у відповідь на запит агентства УНІАН.

Як йдеться у відповіді «Укрпошти», Ткачук отримує 22 931 грн, з яких посадовий оклад становить 10 665 грн. Також уточнюється, що на розмір зарплати впливають результати фінансової діяльності компанії.

У компанії зазначили, що подібний розмір окладу не є ринковим. «Керівники іноземних державних корпорацій (зокрема, операторів поштового зв'язку) отримують більш високу заробітну плату порівняно з українськими, і не погодилися б брати на себе відповідальність за управління компанією й виконувати такий обсяг робіт за таку зарплату», - зазначено у відповіді компанії.

Нагадаємо, нещодавно вибухнув скандал навколо відомостей про зарплату керівника найбільшої газовидобувної компанії країни «Укргазвидобування», 100% акцій якої належать державному енергохолдингу «Нафтогаз України». Зокрема, у ЗМІ повідомлялося, що керівник компанії Олег Прохоренко отримує майже 1 млн грн на місяць, із яких 398 тис. грн становить оклад. Джерелом інформації вказувався Ярослав Москаленко, голова депутатської групи «Воля народу», з якою пов'язують колишній менеджмент компанії «Укргазвидобування». Пізніше Прохоренко підтвердив суму окладу, проте заявив, що крім нього не отримував жодних доплат і премій.

Пізніше стали відомі заробітні плати деяких інших керівників державних компаній. Зокрема, керівник держкомпанії «Енергоатом», який є оператором усіх діючих АЕС в Україні, Юрій Недашковський отримує 84 250 грн. Директор найбільшого за обсягами перевалки в Україні торговельного порту «Южний» (Одеська обл.) Олександр Лагоша заробляє 40 222 грн. Голова «Нафтогазу» Юрій Коболєв отримує 35 000 грн. Зарплата голови Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України («Украерорух») Дмитра Бабейчука становить 29 643 грн. Виконуючий обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Борис Приходько отримує 29 331 грн. Голова національної енергетичної компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук заробляє 28 553 грн. Зарплата керівника державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Андрія Амеліна становить 23 000 грн. А оклад вакантної посади голови Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» становить 14 000 грн.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення про проведення конкурсу на заміщення посади генерального директора «Укрпошти».

У міністерстві зазначили, що оскільки підприємство є особливо важливим для економіки України (активи понад 2 млрд грн, чистий дохід понад 1,5 млрд грн), комісія Мінінфраструктури повинна визначити від двох до п'яти фіналістів, кандидатури яких будуть передані на розгляд комітету з призначень Мінекономрозвитку, який і визначить переможця конкурсу.

Прийом документів на конкурс було завершено 21 березня 2016 року. Всього на посаду голови «Укрпошти» претендує 50 кандидатів. Виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Ігор Ткачук раніше заявляв, що має намір також взяти участь у цьому конкурсі.

«Укрпошта» в 2015 році отримала 53 млн грн прибутку – найкращий результат за останні 15 років, тоді як у 2014 році підприємство отримало 4 млн грн збитків. Доходи від пересилання посилок збільшилися на 56 млн грн у зв'язку з розширенням співробітництва з компаніями з Китаю, Естонії та Казахстану. Доходи від надання різних видів послуг зросли в 2015 році на 300 млн грн. У 2015 році «Укрпошта» сплатила 1,2 млрд грн податків і зборів, що на 27,7 млн грн більше, ніж у 2014 році.