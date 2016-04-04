На посаду гендиректора "Укрзалізниці" претендують вісім іноземців – Абромавичус

Про це у своєму Twitter повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус.

Сьогодні ось вже 5 годин на співбесідах кандидатів на пост гендир УЗ. Є сильні, є і слабкіше. Всього 31 кандидат - 8 іноземним грома, 23 наших — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 4 квітня 2016 р

Міністр розповів, що сьогодні в Мінекономіки проводяться співбесіди з кандидатами на посаду глави "Укрзалізниці".

Всього, за словами Абромавичуса, зараз йде 6 конкурсів на посади керівників великих держкомпаній: "Укрспирт", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Центренерго", "Укрпошта" і "Електроважмаш".

При цьому глава Мінекономіки прогнозує, що робота з відбору кандидатів завершиться протягом двох тижнів.

Зазначимо, міністерство розпочало відбір на посаду голови "Укрзалізниці" наприкінці лютого 2016 року. Відповідно до вимог Мінекономіки, начальник залізниці повинен мати 5-річний досвід управління великими компаніями.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" почала госпдіяльність як акціонерна компанія з 1 грудня 2015 року. Нова публічна акціонерна компанія створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України. Передбачається, що в нову компанію будуть переведені співробітники структурних підрозділів та підприємств "Укрзалізниці".