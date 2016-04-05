В Україні з травня подорожчають залізничні вантажоперевезення

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), з 1 травня цього року підвищить тариф на вантажні перевезення залізничним транспортом на 15%, повідомив журналістам виконуючий обов'язки голови правління компанії Євген Кравцов.

"Нам довелося провести зміни у фінплані, оскільки не був узгоджений початковий рівень підвищення тарифів. В цьому році буде одноразове підвищення на 15% з 1 травня, але середньорічне підвищення становитиме 10%", - сказав Кравцов.

Він також повідомив, що у фінплані "Укрзалізниці" на цей рік була скорочена програма капітального будівництва та модернізації, при цьому соціальна програма залишилася без змін. Зокрема, у цьому році заплановано підвищити зарплату залізничникам двічі на 5%.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" планувала в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15% і з 1 липня – ще на 15%.

2 березня Кабінет міністрів України схвалив проект фінансового плану "Укрзалізниці" з середньорічним підвищенням тарифів на залізничні перевезення вантажів на 10%, а не 15%, як планувалося раніше.

При цьому у фінплані не передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення, крім 5% на перевезення в першому класі швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" і збільшення прибутковості від підвищення класності та сервісу деяких поїздів.

Чистий прибуток компанії цього року прогнозується в розмірі 96,8 млн грн. Крім того, "Укрзалізниця" планує в 2016 році одержати 74,41 млрд грн доходів, а також освоїти 11,19 млрд грн капітальних інвестицій.