"Укрзалізниця" реструктуризувала близько 60% внутрішнього боргу

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), досягло домовленості з кредиторами про реструктуризацію близько 60% внутрішніх боргових зобов'язань, ще близько 40% боргів підлягають реструктуризації, повідомив журналістам виконуючий обов'язки голови правління компанії Євген Кравцов.

"У нас досить багато питань щодо реструктуризації внутрішнього боргу. Нам вдалося ефективно провести зовнішню реструктуризацію, і ми завершили її на найбільш прийнятних умовах з усіх держпідприємств. Нам тепер необхідно завершити реструктуризацію внутрішнього боргу, залишилося близько 40% суми", - сказав Кравцов.

Він пояснив, що затримка з реструктуризацією внутрішнього боргу пов'язана з перетворенням "Укрзалізниці" в публічне акціонерне товариство, і через формальні юридичні процедури необхідно отримувати погодження компетентних органів.

Крім того, присутній на зустрічі з журналістами фінансовий директор "Укрзалізниці" Олександр Бужор повідомив про плани щодо зменшення частки валютної складової в загальному обсязі боргів.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2015 року «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту і про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн. З них, за словами керівництва «Укрзалізниці», внутрішній борг перед приватними кредиторами становив близько 22 млрд грн.

Внутрішній борг компанія планувала реструктуризувати до кінця 2015 року.

9 грудня "Укрзалізниця" повідомила про погодження з Комітетом кредиторів умов реструктуризації облігацій на суму 500 млн дол. Зокрема, ставка купона була збільшена з 9,5% до 9,875% (діє з 21 листопада 2015 року) та продовжено термін погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

17 лютого цього року власники облігацій "Укрзалізниці" на суму 500 млн дол. схвалили реструктуризацію її цінних паперів.