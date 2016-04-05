"Укрзалізниця" реструктуризувала близько 60% внутрішнього боргу

17:05, 05 квітня 2016
Транспорт/Звя'зок
169

У компанії відзначили, що затримка з реструктуризацією внутрішнього боргу пов'язана з перетворенням УЗ в публічне акціонерне товариство.

Фото УНИАН

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), досягло домовленості з кредиторами про реструктуризацію близько 60% внутрішніх боргових зобов'язань, ще близько 40% боргів підлягають реструктуризації, повідомив журналістам виконуючий обов'язки голови правління компанії Євген Кравцов.

"У нас досить багато питань щодо реструктуризації внутрішнього боргу. Нам вдалося ефективно провести зовнішню реструктуризацію, і ми завершили її на найбільш прийнятних умовах з усіх держпідприємств. Нам тепер необхідно завершити реструктуризацію внутрішнього боргу, залишилося близько 40% суми", - сказав Кравцов.

Він пояснив, що затримка з реструктуризацією внутрішнього боргу пов'язана з перетворенням "Укрзалізниці" в публічне акціонерне товариство, і через формальні юридичні процедури необхідно отримувати погодження компетентних органів.

Крім того, присутній на зустрічі з журналістами фінансовий директор "Укрзалізниці" Олександр Бужор повідомив про плани щодо зменшення частки валютної складової в загальному обсязі боргів.

Читайте такожВ Україні з травня подорожчають залізничні вантажоперевезення

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2015 року «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту і про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн. З них, за словами керівництва «Укрзалізниці», внутрішній борг перед приватними кредиторами становив близько 22 млрд грн.

Внутрішній борг компанія планувала реструктуризувати до кінця 2015 року.

9 грудня "Укрзалізниця" повідомила про погодження з Комітетом кредиторів умов реструктуризації облігацій на суму 500 млн дол. Зокрема, ставка купона була збільшена з 9,5% до 9,875% (діє з 21 листопада 2015 року) та продовжено термін погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.

17 лютого цього року власники облігацій "Укрзалізниці" на суму 500 млн дол. схвалили реструктуризацію її цінних паперів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter