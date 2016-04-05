"Укртелеком" знизив вартість дзвінків на мобільні номери в 4 рази

Один із найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» знизив для абонентів фіксованого зв'язку вартість дзвінків на мобільні номери в 4 рази - до 29 коп. за хвилину розмови, повідомила прес-служба компанії.

«Для абонентів, що обслуговуються на тарифному плані «Домашній Безлімітний», з 10 березня 2016 року вартість хвилини дзвінка на номери мобільних операторів становить лише 29 копійок за хвилину (з ПДВ). А це в чотири рази нижче за попередню вартість», - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що вартість дзвінка не залежить від мобільного оператора, на номер якого було зроблено дзвінок.

Прес-служба "Укртелекому" відзначила, що оператор має намір і далі сприяти зниженню вартості дзвінків на номери інших операторів, як того вимагає рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), від 1 жовтня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року НКРЗІ знизила ставку інтерконекту (плата за взаємоз'єднання операторів своїх мереж) з 36 коп. до 23 коп. за хвилину.

Згідно з даними неаудованої звітності, «Укртелеком» в 2015 році збільшив чистий прибуток порівняно з 2014 роком на 3,4% - до 445 млн грн. При цьому виручка компанії в минулому році зросла на 9% - до 6,773 млрд грн.

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«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку за кількістю користувачів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).