Fozzy Group поставлятиме продукти для українських поїздів

Група компаній Fozzy Group (Київ), один з лідерів продовольчого роздрібу, стала переможцем оголошеного акціонерною компанією «Укрзалізниця» конкурсу з відбору постачальника для надання послуг харчування пасажирам поїздів далекого прямування, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"За результатами засідання конкурсної комісії з визначення постачальника продуктів харчування для продажу в поїздах далекого прямування ПАТ «Укрзалізниця» та проведення відповідної перевірки визначено переможця конкурсу. Ним виявилося Товариство з обмеженою відповідальністю «Експансія» (володіє мережею гіпермаркетів Fozzy - УНІАН), розташоване в місті Вишневе Київської області", - сказано в повідомленні.

31 березня конкурсна комісія "Укрзалізниці" розкрила пропозиції вищезазначених учасників торгів, зокрема, для участі у конкурсі подали документи 5 претендентів: "Метро Кеш енд Керрі Україна", "Модерн-Трейд", "Експансія", "Фактум ЮГ", "Мультипродукт".

Читайте такожВ Україні з травня подорожчають залізничні вантажоперевезення

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року компанія «Вог Рітейл», яка входить до української фінансово-промислової групу компаній "Континіум", стала переможцем оголошеного акціонерною компанією «Укрзалізниця» конкурсу з відбору постачальника для надання послуг харчування пасажирам швидкісних поїздів категорій «Інтерсіті+» та «Інтерсіті».

Варто зазначити, що одна з найбільших АЗС мереж "Вог Аеро Джет", створена в травні 2012 року, яка входить в "Континіум", з 2013 року стала найбільшим постачальником нафтопродуктів для "Укрзалізниці". Тільки цього року "Вог Аеро Джет" поставить залізницям 100 тис. дизпалива.

Група компаній Fozzy Group - одна з найбільших торгово-промислових груп України, працює на українському ринку з 1997 року, розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», магазини персональної електроніки Ringoo. Має більш як 600 торгових точок на всій території країни. Крім торгових мереж, бізнес-інтереси групи компаній включають виробництво продуктів харчування, банківський і ресторанний бізнес.

Генеральним директор Fozzy Group є український підприємець Володимир Костельман.