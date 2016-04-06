Яценюк запропонував скасувати імпортне мито на б/у автомобілі, крім російських

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією в ході сьогоднішнього засідання Кабміну Яценюк звернувся в Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, також в Державну фіскальну службу, запропонувавши розробити і внести у Верховну Раду проект закону про скасування імпортного мита на автомобілі, що були у використанні.

"Це має стосуватися всіх автомобілів, крім автомобілів російського виробництва і походження, - сказав Яценюк. - Я отримав сотні листів від громадян, звернень, думаю, це буде правильний крок, щоб зняти навантаження на громадян (при купівлі автомобіля – ред.)".

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Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді вже зареєстрований законопроект №3251 про зниження податків на імпорт вживаних автомобілів. Але в ході голосування законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів" (№3046-д), яким пропонується легалізувати продаж вживаних автомобілів через офіційних автодилерів, депутати домовилися розглянути даний законопроект на наступному засіданні парламенту одним пакетом з законопроектом №3251.

При цьому автоімпортери неодноразово зазначали, що прийняття законопроекту про зниження податків на імпорт б/у авто скоротить бюджетні надходження і призведе до збільшення обсягів "сірого" автоімпорту в Україну. Крім того, на думку Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД), зниження податків на б/у автоімпорт, яке пропонується законопроектом №3251, відкриє потік старих іномарок з Росії в Україну. За словами представників асоціації, до 2015 року в структурі автоімпорту України б/у іномарок з Росії "не існувало як явища", але з початку 2016 року ситуація кардинально змінилася. Причиною цього, на думку представників асоціації, стала девальвація російського рубля, а також велика кількість заводів міжнародних автомобільних концернів, що працюють в Росії.

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Відзначимо також, що в квітні 2012 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів в розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см.

Рішення про введення спецмита було оприлюднено тільки 14 березня 2013 року, спецмита були введені строком на 3 роки.

З 14 квітня 2014 року на легкові автомобілі з бензиновими двигунами об'ємом 1-1,5 л ставка спецмита встановлювалася на рівні 4,31%, а з 14 квітня 2015 року - в два рази менше, 2,15%. На авто з бензиновими двигунами об'ємом 1,5-2,2 л з 14 квітня 2014 року ставка становила 8,63%, а з 14 квітня 2015 року - 4,32%.

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У червні 2015 року Всесвітня торговельна організація (ВТО) підтримала скаргу Японії на Україну і винесла рішення, яким рекомендувала Україні скасувати спеціальні мита на імпорт автомобілів.

Як наслідок, у вересні 2015 року Україна оголосила про скасування спецмита на імпорт автомобілів.

Водночас з січня 2016 року Україна ввела мито на імпорт російських автомобілів.