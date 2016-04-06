В Україні на рік відклали повний перехід на цифрове телебачення

«Це рішення, яке ми зараз ухвалюємо, відкладає введення цифри. Очевидно, що Україна ще не готова до того, щоб перейти на цифру, але якщо ми будемо постійно відкладати вирішення питання з компанією «Зеонбуд», ми ніколи не перейдемо на цифру і будемо завжди залежними», - сказав міністр інформаційної політики Юрій Стець.

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Крім того, Стець підкреслив важливість якнайшвидшого врегулювання цього питання й закликав парламент посприяти якнайшвидшому розгляду питання про позбавлення оператора «Зеонбуд» ліцензії на цифрове мовлення.

«Давайте звернемося до Верховної Ради для того, щоб вони якнайшвидше врегулювали це питання», - сказав він.

Глава уряду Арсеній Яценюк підтримав ініціативу Мінінформполітики звернутися до депутатів із проханням розглянути ситуацію та вирішити питання впровадження цифрового телебачення в країні до 30 червня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року Україна підписала меморандум «Женева-2006», що передбачав повний перехід до червня 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні. Після завершення зазначеного періоду аналогове мовлення втрачає свій статус, а його застосування стає можливим лише за умови відсутності радіоперешкод прийому цифрового телерадіомовлення в сусідніх країнах. Проте в червні 2015 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відтермінування переходу на цифрове телебачення.

«Зеонбуд» - український оператор цифрової ефірної телевізійної мережі. Національна рада з телебачення і радіомовлення видала компанії ліцензію в грудні 2010 року на мовлення в стандарті DVB-T2.

У грудні 2014 року Антимонопольний комітет України визнав провайдера «Зеонбуд» монополістом на ринку цифрового телебачення. Пізніше провайдер оскаржив це розпорядження, і в квітні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва визнав його протиправним. Проте вже в червні 2015 року Апеляційний суд підтвердив законність визнання оператора монополістом і на початку грудня 2015 року оштрафував «Зеонбуд» на 44 млн грн за зловживання монопольним становищем.

Раніше низка українських ЗМІ повідомляли, що власниками компанії «Зеонбуд» є бізнесмени Олександр Янукович, Дмитро Фірташ і Рінат Ахметов. Сама компанія заперечувала цю інформацію.

Згідно з новим законодавством про розкриття структури власності, «Зеонбуд» на своєму офіційному сайті повідомив, що його кінцевими бенефіціарами є троє кіпріотів - Деметріс Феллас, Ренас Мічалакі Янгоу, Дякоу Грегоріс - і британець Томас Адріан Девід Майлс.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновником «Зеонбуду» є кіпрська компанія «Планбрідж Лімітед» (частка - 100%).