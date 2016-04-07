Зірвання поставок бойових машин "Дозор-Б" до ЗСУ: виробник прокоментував повідомлення про тріщини в броні

Відповідна заява з'явилася на сайті "Укроборонпрому".

"Одним з найскладніших завдань був процес освоєння технології зварювання броньованої сталі. Тут дуже важливими є теплові режими, метал тріскався. Ці випробування ми пройшли стійко, технологія освоєна", - зазначив головний інженер ДП "Львівський бронетанковий завод" Ігор Чурілов.

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У свою чергу Яків Мормило – очільник ДП "Харківське конструкторське бюро імені Морозова" – повідомив, що такий короткий термін – від креслень до високоякісного серійного зразка – безпрецедентний випадок. "Хочу наголосити: завод освоїв повний цикл виробництва, включно з встановленням стапелів та зваркою корпусів. Жодна військова розробка не надходила до армії настільки швидко. Робота кипить, тому, що броньовики – це наша незалежність", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в корпусах двох бронетранспортерів "Дозор-Б" на днищах з'явилися наскрізні тріщини довжиною близько 40-50 см у зоні розташування двигуна, при цьому машини, на яких були виявлені тріщини, пройшли трохи більше 400 і 100 км. Саме через ці дефекти поставки бронеавтомобілів українській армії знову відкладаються.