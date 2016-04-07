Польща та Україна запровадили режим відкритого неба

Про це повідомила прес-служба Управління цивільної авіації Польщі. "Нинішня угода авіаційних влад обох країн дозволяє перевізникам кожної із сторін виконувати регулярні авіарейси між Польщею і Україною без обмежень за кількістю частот і типу повітряного судна", - зазначається у повідомленні.

Дана норма набула чинності 17 березня у відповідності з угодою між польською та українською авіаційною владою.

Читайте такожУкраїна підписала з США договір про "відкрите небо"

Двостороння угода, яка діяла раніше, встановлювала певні квоти на польоти між країнами. Так, на маршруті Київ-Варшава авіакомпанії з кожної сторони могли мати максимум по 14 рейсів на тиждень, на інших напрямках - по 10 рейсів на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Італія відкрила небо з Україною і зняла всі обмеження за частотами і кількістю перевізників.

Таким чином, в даний час Україна повністю лібералізувала авіасполучення з Іспанією, Італією, Польщею та США: повністю зняті обмеження на кількість маршрутів, авіакомпаній та число рейсів.