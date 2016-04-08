Головою наглядової ради "Укрзалізниці" став заступник міністра інфраструктури Омелян

Наглядова рада акціонерної компанії «Укрзалізниця» призначила головою спостережної ради компанії заступника міністра інфраструктури – керівника апарату, тимчасового виконувача обов'язків міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури, відповідне рішення було ухвалено за підсумками першого засідання спостережної ради компанії, яке відбулося в п'ятницю, 8 квітня.

«8 квітня 2016 в Міністерстві інфраструктури відбулося перше засідання наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця». За результатами голосування було прийнято одноголосне рішення обрати головою наглядової ради заступника міністра інфраструктури - керівника апарату Володимира Омеляна», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за підсумками засідання також було ухвалено умови контрактів, які укладають з членами правління «Укрзалізниці».

«Наглядова рада встановила 6-місячний термін дії першого контракту, впродовж якого членам правління товариства не виплачуватимуться доплати, надбавки, премії, заохочувальні виплати за результатами роботи. Зазначені виплати можуть бути передбачені тільки в разі продовження терміну дії контракту», - йдеться в повідомленні.

За словами Омеляна, для кожного з членів правління буде визначено ключові показники ефективності (КРІѕ), а рішення про продовження контрактів буде прийнято після проведення оцінки ефективності їх роботи.

«Ми встановлюємо ринковий рівень зарплат для керівництва і вимагаємо повної прозорості закупівель, суттєвого підвищення ефективності, відповідальності та наведення порядку в компанії. Якщо впродовж 1-3 місяців цього не станеться, відбудуться зміни у керівному складі», - цитує прес-служба слова Омеляна.

Крім того, на завершення учасники ухвалили рішення визначитися з кандидатурою корпоративного секретаря наглядової ради до наступного засідання.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України доручив Міністерству інфраструктури до 22 квітня провести перше засідання наглядової ради Публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця», обрати голову наглядової ради і затвердити умови контрактів з членами правління компанії.