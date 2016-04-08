Номінаційний комітет вибрав кандидата на посаду керівника "Укрпошти"

Згідно з повідомленням, Смілянський має професійний досвід роботи понад 17 років у сфері стратегічного, управлінського та фінансового консалтингу, зокрема й - у провідних світових консалтингових компаніях. Зараз працює в Нью-Йорку (США), має досвід роботи в Україні та інших країнах світу.

Пізніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус опублікував на своїй сторінці в Twitter презентацію кандидата, в якій представлено його бачення необхідних реформ держкомпанії.

Зокрема, Смілянський планує до кінця року створити на базі "Укрпошти" банк, який фокусуватиметься на комунальних платежах, виплаті пенсій, кредитуванні населення й факторингу.

Крім того, планується експансія "Укрпошти" у сегмент ринку корпоративних доставок, спільні програми з інтернет-магазинами і ефективне обслуговування державного сектору, а також оптимізації мережі відділень і нерухомого майна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розраховує впродовж двох тижнів завершити процес призначення на посади керівників шести найбільших державних компаній: «Центренерго», «Укренерго», «Укрпошта», «Укрспирт», «Укрзалізниця» і «Електроважмаш».

На даний момент виконуючим обов'язки голови "Укрпошти" є Ігор Ткачук, який також мав намір брати участь у конкурсі, однак у списку фіналістів його не виявилося.

Прийом документів на конкурс було завершено 21 березня 2016 року. Усього на посаду голови «Укрпошти» претендувало 50 кандидатів.

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Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у 12,5 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує більш як 91 тисячу співробітників.

«Укрпошта» в рамках платіжної системи «Поштовий переказ» здійснює обмін електронними переказами з більш ніж 30 країнами світу.