У НФ анонсували внесення до Ради законопроекту про скасування ввізного мита на вживані авто

Про це повідомив голова фракції Максим Бурбак.

"Ми вирішили невідкладно, у понеділок, 11 квітня, внести до Верховної Ради законопроект про скасування ввізного мита на ненові авто. Ця ідея давно обговорювалася в партії, вона дуже актуальна, нема чого далі її відкладати. З цією ініціативою вчора виступив прем’єр-міністр і лідер партії Арсеній Яценюк" - сказав Максим Бурбак.

За його словами, скасування мита простимулює відновлення економіки через здешевлення й збільшення ввозу вживаних автомашин.

"Через скасування ввізного мита ми хочемо пожвавити ринок ненових авто і здешевити ці машини. Відтак зробити їх більш доступними й масовими для населення - особливо для малого й середнього бізнесу. Фермерам, власникам малого бізнесу, сфері послуг і просто сім’ям зараз потрібні доступні автомобілі. Автівки, які можна купити й інтенсивно експлуатувати просто зараз. При цьому, нагадаю, до України можна ввозити вживані автомобілі не старші за п’ять років, згідно з угодою про зону вільної торгівлі з ЄС", - сказав Бурбак.

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Він зазначив, що ввезення чи виробництво нових сучасних машин - це добре для всіх. "Але в ситуації воюючої країни, з нашим ледь живим банківським сектором, купівля нової автівки стала недоступною розкішшю для більшості українців. Кредитування фактично не існує", - заявив Бурбак.

Голова фракції "Народний фронт" окремо наголосив на стимулюванні регіонального розвитку як одному із завдань ініціативи про скасування ввізного мита.

"Окремий аспект проблеми: недорозвиненість громадського й вантажного транспорту на рівні районів і сіл, абсолютна недоступність нових машин для більшості місцевих перевізників. Саме така ситуація, зокрема, в моєму окрузі на Буковині. Відповідно, сподіваємося простимулювати розширення в регіонах так званого aftermarket-бізнесу: мережі постгарантійного нефірмового сервісу, ремонту, торгівлі запчастинами. Нагадаю, що афтермаркет, на відміну від ринку нових авто, - це високонкурентний, високоефективний ринок, на якому домінує малий бізнес, задіяно багато самозайнятих підприємців. Вони забезпечать додаткові надходження до бюджетів. Це буде реальний регіональний розвиток", - пояснив Бурбак.