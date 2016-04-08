У НФ анонсували внесення до Ради законопроекту про скасування ввізного мита на вживані авто
Народні депутати фракції "Народний фронт" 11 квітня внесуть до Верховної Ради законопроект щодо скасування ввізного мита на вживані автомобілі.
Про це повідомив голова фракції Максим Бурбак.
"Ми вирішили невідкладно, у понеділок, 11 квітня, внести до Верховної Ради законопроект про скасування ввізного мита на ненові авто. Ця ідея давно обговорювалася в партії, вона дуже актуальна, нема чого далі її відкладати. З цією ініціативою вчора виступив прем’єр-міністр і лідер партії Арсеній Яценюк" - сказав Максим Бурбак.
За його словами, скасування мита простимулює відновлення економіки через здешевлення й збільшення ввозу вживаних автомашин.
"Через скасування ввізного мита ми хочемо пожвавити ринок ненових авто і здешевити ці машини. Відтак зробити їх більш доступними й масовими для населення - особливо для малого й середнього бізнесу. Фермерам, власникам малого бізнесу, сфері послуг і просто сім’ям зараз потрібні доступні автомобілі. Автівки, які можна купити й інтенсивно експлуатувати просто зараз. При цьому, нагадаю, до України можна ввозити вживані автомобілі не старші за п’ять років, згідно з угодою про зону вільної торгівлі з ЄС", - сказав Бурбак.
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Він зазначив, що ввезення чи виробництво нових сучасних машин - це добре для всіх. "Але в ситуації воюючої країни, з нашим ледь живим банківським сектором, купівля нової автівки стала недоступною розкішшю для більшості українців. Кредитування фактично не існує", - заявив Бурбак.
Голова фракції "Народний фронт" окремо наголосив на стимулюванні регіонального розвитку як одному із завдань ініціативи про скасування ввізного мита.
"Окремий аспект проблеми: недорозвиненість громадського й вантажного транспорту на рівні районів і сіл, абсолютна недоступність нових машин для більшості місцевих перевізників. Саме така ситуація, зокрема, в моєму окрузі на Буковині. Відповідно, сподіваємося простимулювати розширення в регіонах так званого aftermarket-бізнесу: мережі постгарантійного нефірмового сервісу, ремонту, торгівлі запчастинами. Нагадаю, що афтермаркет, на відміну від ринку нових авто, - це високонкурентний, високоефективний ринок, на якому домінує малий бізнес, задіяно багато самозайнятих підприємців. Вони забезпечать додаткові надходження до бюджетів. Це буде реальний регіональний розвиток", - пояснив Бурбак.