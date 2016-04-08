"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів до травневих свят
Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до травневих свят збільшила кількість додаткових поїздів.
Крім раніше призначених 18 додаткових поїздів, призначила ще три поїзди, що сполучають Івано-Франківськ з Києвом і Миколаєвом
"До послуг пасажирів вже 21 додатковий поїзд на 76 рейсів на найбільш популярних маршрутах", - повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Згідно з повідомленням, у період травневих свят у західному напрямку курсуватимуть 13 додаткових поїздів:
№ 191/192 Київ - Львів (із Києва та Львова поїзд відправлятиметься 29, 30 квітня, 3, 7, 9 травня);
№ 207 Київ - Ужгород (із Києва поїзд відправлятиметься 28, 29, 30 квітня та 6 травня, з Ужгорода 29, 30 квітня та 3, 9 травня);
№ 239 Київ - Ужгород (із Києва - 29 квітня);
№ 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів (із Києва - 29 квітня, 2, 6, 8 травня, з Рахова - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);
№ 219 Київ - Івано-Франківськ (із Києва - 29 квітня, з Івано-Франківська - 30 квітня);
№ 205/269 Хмельницький, Івано-Франківськ - Київ (із Києва - 28, 29 квітня, з Івано-Франківська 29, 30 квітня, 1, 3, 9 травня, з Хмельницького - 3, 5 травня);
№ 212 Запоріжжя - Львів (із Запоріжжя - 29 квітня, 3, 9 травня, зі Львова - 30 квітня та 4, 10 травня);
№ 231 Дніпропетровськ - Івано-Франківськ (із Дніпропетровська - 29 квітня, 2, 6, 8 травня, з Івано-Франківська - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);
№ 228 Одеса - Львів (з Одеси - 29 квітня, 2, 6, 8 травня, зі Львова - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);
№ 235 Харків - Ужгород (із Харкова - 29 квітня, 2, 5, 8, 9 травня, з Ужгорода - 30 квітня, 3, 7, 9, 10 травня);
№ 745/746 Київ - Львів (із Києва та Львова - 28, 29 квітня та 2, 3, 6, 8, 9 травня);
№ 268/247 Одеса - Ужгород (із Одеси - 29 квітня, з Ужгорода - 2 травня);
№ 254/253 Миколаїв - Івано-Франківськ (із Миколаєва - 28 квітня, 3, 7 травня, з Івано-Франківська - 29, 4, 8 травня).
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Крім того, "Укрзалізниця" призначила 8 додаткових поїздів у південному напрямку і в центральну частину країни. Зокрема, це поїзди:
№ 251/252 Дніпропетровськ - Одеса (з Дніпропетровська 29 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси - 30 квітня, 3, 5, 7, 9, 11 травня);
№ 223/224 Київ - Одеса (з Києва і Одеси - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);
№ 298 Київ - Львів (із Києва - 29, 30 квітня та 4, 6, 10, 11 травня, з Миколаєва - 28, 29 квітня та 3, 5, 9, 10 травня);
№ 282 Київ - Новоолексіївка (з Києва - 29 квітня і 2 травня, з Новоолексіївки - 30 квітня і 3 травня);
№ 180/179 Київ - Дніпропетровськ (із Києва та Дніпропетровська - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);
№ 271/272 Харків - Одеса (з Харкова - 29 квітня і 2 травня, з Одеси - 30 квітня, 3 травня);
№ 270/269 Одеса - Харків (із Одеси - 29 квітня, 2 травня, з Харкова - 30 квітня, 3 травня);
№ 736 Київ - Запоріжжя (з Києва та Запоріжжя поїзд відправиться 29 квітня).
Також повідомляється, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси шести цілорічних поїздів із Одеси до Чернівців і Умані, з Черкас до Львова, Кременчука, з Полтави до Києва, а також із Одеси до Ізмаїла та Вінниці.
У повідомленні зазначається, що квитки на вищезазначені поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.
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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до травневих свят 18 додаткових поїздів із Києва до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Рахова, Одеси, Новоолексіївки, Миколаєва, Дніпропетровська, Запоріжжя та низку інших поїздів за найбільш популярними у туристів маршрутами.