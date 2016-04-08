"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів до травневих свят

Крім раніше призначених 18 додаткових поїздів, призначила ще три поїзди, що сполучають Івано-Франківськ з Києвом і Миколаєвом

"До послуг пасажирів вже 21 додатковий поїзд на 76 рейсів на найбільш популярних маршрутах", - повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, у період травневих свят у західному напрямку курсуватимуть 13 додаткових поїздів:

№ 191/192 Київ - Львів (із Києва та Львова поїзд відправлятиметься 29, 30 квітня, 3, 7, 9 травня);

№ 207 Київ - Ужгород (із Києва поїзд відправлятиметься 28, 29, 30 квітня та 6 травня, з Ужгорода 29, 30 квітня та 3, 9 травня);

№ 239 Київ - Ужгород (із Києва - 29 квітня);

№ 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів (із Києва - 29 квітня, 2, 6, 8 травня, з Рахова - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);

№ 219 Київ - Івано-Франківськ (із Києва - 29 квітня, з Івано-Франківська - 30 квітня);

№ 205/269 Хмельницький, Івано-Франківськ - Київ (із Києва - 28, 29 квітня, з Івано-Франківська 29, 30 квітня, 1, 3, 9 травня, з Хмельницького - 3, 5 травня);

№ 212 Запоріжжя - Львів (із Запоріжжя - 29 квітня, 3, 9 травня, зі Львова - 30 квітня та 4, 10 травня);

№ 231 Дніпропетровськ - Івано-Франківськ (із Дніпропетровська - 29 квітня, 2, 6, 8 травня, з Івано-Франківська - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);

№ 228 Одеса - Львів (з Одеси - 29 квітня, 2, 6, 8 травня, зі Львова - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);

№ 235 Харків - Ужгород (із Харкова - 29 квітня, 2, 5, 8, 9 травня, з Ужгорода - 30 квітня, 3, 7, 9, 10 травня);

№ 745/746 Київ - Львів (із Києва та Львова - 28, 29 квітня та 2, 3, 6, 8, 9 травня);

№ 268/247 Одеса - Ужгород (із Одеси - 29 квітня, з Ужгорода - 2 травня);

№ 254/253 Миколаїв - Івано-Франківськ (із Миколаєва - 28 квітня, 3, 7 травня, з Івано-Франківська - 29, 4, 8 травня).

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Крім того, "Укрзалізниця" призначила 8 додаткових поїздів у південному напрямку і в центральну частину країни. Зокрема, це поїзди:

№ 251/252 Дніпропетровськ - Одеса (з Дніпропетровська 29 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси - 30 квітня, 3, 5, 7, 9, 11 травня);

№ 223/224 Київ - Одеса (з Києва і Одеси - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);

№ 298 Київ - Львів (із Києва - 29, 30 квітня та 4, 6, 10, 11 травня, з Миколаєва - 28, 29 квітня та 3, 5, 9, 10 травня);

№ 282 Київ - Новоолексіївка (з Києва - 29 квітня і 2 травня, з Новоолексіївки - 30 квітня і 3 травня);

№ 180/179 Київ - Дніпропетровськ (із Києва та Дніпропетровська - 30 квітня та 3, 7, 9 травня);

№ 271/272 Харків - Одеса (з Харкова - 29 квітня і 2 травня, з Одеси - 30 квітня, 3 травня);

№ 270/269 Одеса - Харків (із Одеси - 29 квітня, 2 травня, з Харкова - 30 квітня, 3 травня);

№ 736 Київ - Запоріжжя (з Києва та Запоріжжя поїзд відправиться 29 квітня).

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси шести цілорічних поїздів із Одеси до Чернівців і Умані, з Черкас до Львова, Кременчука, з Полтави до Києва, а також із Одеси до Ізмаїла та Вінниці.

У повідомленні зазначається, що квитки на вищезазначені поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до травневих свят 18 додаткових поїздів із Києва до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Рахова, Одеси, Новоолексіївки, Миколаєва, Дніпропетровська, Запоріжжя та низку інших поїздів за найбільш популярними у туристів маршрутами.