Росія остаточно блокувала транзит українських вантажів - ЗМІ
03:08, 09 квітня 2016Транспорт/Звя'зок
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Росія повністю блокувала транзит українських вантажів через свою територію.
Для 'кондитерки' транзит закритий остаточно / УНІАН
Про це Європейській правді розповів голова асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.
"Для 'кондитерки' транзит закритий остаточно. Тільки-но повідомили, що росіяни повертають наші вагони, що йдуть на Середню Азію",- розповів він.
Раніше Олександр Балдинюк розповів про проблеми із проходженням російського транзиту вантажів, що прямували до країн Південного Кавказу, насамперед: Грузії та Азербайджану.
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Як повідомляв УНІАН, Україна ініціює розгляди у рамках Світової організації торгівлі щодо обмеження імпорту продуктів харчування та залізничної продукції, а також транзиту з боку Російської Федерації.
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