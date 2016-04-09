Росія остаточно блокувала транзит українських вантажів - ЗМІ

Про це Європейській правді розповів голова асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

"Для 'кондитерки' транзит закритий остаточно. Тільки-но повідомили, що росіяни повертають наші вагони, що йдуть на Середню Азію",- розповів він.

Раніше Олександр Балдинюк розповів про проблеми із проходженням російського транзиту вантажів, що прямували до країн Південного Кавказу, насамперед: Грузії та Азербайджану.

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Як повідомляв УНІАН, Україна ініціює розгляди у рамках Світової організації торгівлі щодо обмеження імпорту продуктів харчування та залізничної продукції, а також транзиту з боку Російської Федерації.