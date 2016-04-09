У МЕРТ прокоментували повідомлення про повне блокування РФ транзиту українських вантажів

Як повідомили у Мінекономрозвитку, останнім часом повідомлення про перешкоди стають частішими.

"Інформуємо, що останнім часом до Мінекономрозвитку надходять численні звернення від експортерів щодо затримання вантажів, які слідують з України транзитом через територію Російської Федерації до третіх країн, а саме: Азербайджану та Грузії. Ураховуючи зазначене, Мінекономрозвитку рекомендує експортерам, які зіткнулися з такою ситуацією, направляти на гарячу лінію Міністерства exportcouncil@me.gov.ua матеріали від офіційних органів Російської Федерації щодо відмови у здійсненні транзиту територією РФ з визначенням дій, які були вже здійсненні для вирішення ситуації, що склалася із затримкою транзитного вантажу", - йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

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Водночас міністерство рекомендувало експортерам взяти до уваги нинішню ситуацію, а також відслідковувати інформацію стосовно наявності перешкод транзиту.

Раніше низка ЗМІ повідомили про нібито повну зупинку транзиту української кондитерської продукції до третіх країн через Росію.

У лютому поточного року Україна та Росія заблокували взаємний транзит вантажних автомобілів в рамках загальних санкційних дій, що мають взаємний характер. Разом з тим з 25 лютого - внаслідок проведених переговорів - транзит було відновлено. Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів з Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух з/до Росії через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.