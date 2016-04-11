У пунктах пропуску на західному кордоні України у чергах стоять 640 автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску “Устилуг” у Волинській області утворилася черга з 180 автомобілів. У Львівській області черги зафіксовано у пунктах пропуску “Рава-Руська” (80 автомобілів), «Грушів» (50 автомобілів) «Краковець» (120 автомобілів), “Шегині” (40 легкових автомобілів), «Смільниця» (20 легкових автомобілів).

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На українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску «Дяково» Закарпатської області в черзі стоять 40 вантажних автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород» Закарпатської області в черзі стоять 40 вантажних автомобілів.