Tesla хоче збудувати в Україні дві електрозаправки Supercharger

Американська компанія - виробник електромобілів Tesla Motors до кінця 2016 року планує збудувати в Україні дві офіційні електрозаправки Supercharger для своїх автомобілів.

Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, обидві заправки компанія планує побудувати на трасі Київ-Львів - одну заправку біля Житомира, а другу – біля Львова.

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Як повідомляв УНІАН, раніше представник японської автомобільної корпорації Nissan в Україні, виробника найпопулярнішого у світі електромобіля Nissan Leaf, повідомив УНІАН, що до першого кварталу 2017 року компанія не планує початок офіційних продажів в Україні своїх електромобілів.

За його словами, дане рішення було прийнято у зв'язку з незацікавленістю українського уряду в популяризації електромобілів і відсутністю відповідної інфраструктури.

25 листопада минулого року Верховна Рада прийняла закон, яким звільняються від ввізного мита операцій з ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Разом з тим, Рада не прийняла проект закону, що передбачає тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від податку на додану вартість та акцизного збору з операцій з ввезення і постачання на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

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Крім того, у березні цього року, на питання, чи планує Міністерство інфраструктури представити стратегію створення і розвитку інфраструктури для станцій обслуговування і зарядки електромобілів, в міністерстві відповіли, що "зараз у світі йде експертна дискусія, чи можна вважати електромобілі екологічно чистим видом транспорту".

Крім того, в міністерстві призвели розрахунки про шкоду виробництва електроенергії, необхідної для зарядки такого транспорту, і зазначили досвід Сінгапуру, уряд якого відмовилося віднести електромобілі до екологічного виду транспорту і відмовилося надати їм відповідні преференції.