Транзитний конфлікт з РФ: експерт розповів про стратегію Кремля та наслідки для України

Про це повідомив президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, передає "Європейська правда".

Так, на днях Росія блокувала транзит для українських кондитерських товарів.

Російські митники не пропускають українські вантажі до третіх країн, посилаючись нібито на рішення Росспоживнагляду від 3 квітня 2014 року про санітарну заборону на ввезення на територію РФ української кондитерки.

Разом з тим, за весь період з 05.09.2014 року – дати початку дії відповідної заборони Росспоживнагляду – і до початку цього року транзитні вантажі з українською кондитерською продукцією прямували територією Російської Федерації без посилання на санітарне ембарго.

Насправді ж, за словами Балдинюка, головна причина блокування українських вантажів на території Росії полягає не в особливостях митного чи санітарного регулювання в Євразійському економічному союзі. Транзит є чітко продуманою стратегією можновладців сусідньої держави, добре спланованою частиною російської агресії проти України.

Зазначається, що обсяги експорту, який Україна втрачає через блокування транзиту лише кондитерки до країн Кавказу, Центральної Азії, Монголії та північно-західного Китаю, становить 140 тис. тонн вартістю понад $200 млн. На сьогодні це орієнтовно 64% від усього нашого кондитерського експорту.

Це великі втрати, наголосив президент асоціації "Укркондпром". Галузь могла би витримати їх, якби не той факт, що за останніх два роки обсяги кондитерського виробництва скоротилися більше ніж на 35%, внаслідок чого показник завантаженості виробничих потужностей впав нижче 50%.

Повідомляється, що транзитна проблема виходить за межі українсько-російських відносин. Безпідставне порушення Росією своїх зобов’язань щодо забезпечення на своїй території безперешкодного міжнародного транспортного транзиту зачіпає інтереси не лише України, але й інших країн, руйнує адекватні торговельні потоки, які сформувалися в регіоні і за його межами, безпосередньо впливає на економічну ситуацію в країнах-торговельних партнерах України.

Проте найефективнішою економічною відповіддю на гібридну тарифну війну, розв’язану Росією проти України, є налагодження альтернативного транзиту поромними переправами через Чорне і Каспійське моря, вважає Балдинюк.

Проте на сьогодні тарифи на перевезення альтернативним маршрутом є значно вищими, якщо порівнювати їх з вартістю транзиту територією РФ, і роблять значну частину українського експорту в країни Кавказу і, тим більше, в країни Центральної Азії неконкурентною. Крім того, час доставки збільшується на декілька тижнів, що є суттєвим для експорту харчових продуктів.

Читайте такожУ МЕРТ прокоментували повідомлення про повне блокування РФ транзиту українських вантажів

Так, українські кондитери, щойно з’явилися проблеми на дербентській митниці, почали здійснювати поставки в Азербайджан через чорноморські пороми. І одразу зіткнулися з відмовами азербайджанських і грузинських контрагентів від продовження низки контрактів або з пропозиціями щодо істотного звуження асортиментної групи експортованих товарів.

При цьому підрахунки транзитних тарифів альтернативним маршрутом до Центральної Азії – не менш сумні.

Експерт зауважує, що якщо "Укрзалізниці" і Мінінфраструктури не вдасться вирішити проблему формування конкурентоспроможного альтернативного транзиту вже в найближчому майбутньому, Україна заплатить новою хвилею збитків і звільнень.

"Вирішення транзитної проблеми має бути результатом активної спільної міжвідомчої роботи під жорстким контролем особисто глави уряду, в якій мають брати найактивнішу участь, крім Мінінфраструктури і УЗ, також Мінекономіки і МЗС, з чітким визначенням завдань, термінів і розподілом відповідальності", - підсумував Балдинюк.

Раніше Міністерство економічного розвитку та торгівлі України заявляло, що вивчає ситуацію щодо перешкод, з якими стикаються українські експортери, що везуть свої товари в країни Азії та Кавказу через Російську Федерацію.