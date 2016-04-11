Кабмін закрив морські рибні порти в анексованому Росією Криму

Кабінет міністрів України закрив Керченський і Севастопольський морські рибні порти, розташовані на території анексованого Росією Криму, до відновлення на півострові конституційного ладу України.

Відповідне рішення закріплене у постанові Кабміну №263 від 6 квітня, оприлюдненій на сайті уряду.

Так, у пояснювальній записці до документа наголошується, що це рішення було прийнято у зв'язку з неможливістю здійснення в даних морських рибних портах обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних та інших робіт, а також у зв'язку з неможливістю забезпечити належний рівень безпеки судноплавства і дотримання вимог міжнародних договорів України.

Крім того, Кабмін доручив Державному агентству рибного господарства вжити заходів щодо інформування міжнародних організацій про закриття даних портів.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня 2014 року Міністерство аграрної політики і продовольства України спільно з Державним агентством рибного господарства підготували проект постанови Кабінету міністрів про закриття морських рибних портів на анексованому Росією Кримському півострові на період до відновлення на анексованій території конституційного ладу України.

У липні 2014 року Україна офіційно закрила морські торговельні порти на території Криму для міжнародного судноплавства, зокрема, порти в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті.

З лютого 2014 року Росія окупувала частину території України - Крим і східну частину Донбасу і розв'язала триваючу досі кровопролитну війну, під час якої було вбито близько 10 тис. осіб. Крім того, майже 2 млн людей були змушені залишити свої домівки. Значна частина населення РФ продовжує схвалювати дії керівництва своєї країни.