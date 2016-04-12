Bentley, Lamborghini і Ferrari можуть піти з російського ринку

Люксові автомобілі, такі як Bentley, Lamborghini, Ferrari й інші, можуть покинути російський ринок через те, що уряд РФ не готовий зробити для них виняток із вимог щодо встановлення системи безпеки ЕРА-ГЛОНАСС, пише газета «Комерсант».

За технічним регламентом для сертифікації моделей, необхідно провести два краш-тести двох автомобілів. Враховуючи, що в люксовому сегменті продається всього по кілька машин в рік, вартість проведення тестів виходить вкрай високою, відзначає видання.

Як розповіло джерело газети, ініціативу дозволити імпортерам люксових автомобілів не проводити дорогі краш-тести не підтримали у профільному уряді.

Перш за все це зачіпає такі бренди, як Rolls-Royce, Maserati, Aston Martin, Bentley, Ferrari. Також під загрозою відходу з російського ринку опинилися спорткари, електромобілі (у тому числі Tesla) і деякі модифікації масових брендів, такі як Lexus або Infinity.

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Джерело «Ъ» пояснило, що в Мінпромторгу побоюються того, що дозвіл не проводити краш-тести може призвести до того, що на російський ринок «масово» почнуть виходити автомобілі без системи безпеки. На думку відомства, це може призвести до збільшення рівня смертності в ДТП.

Технічний регламент про безпеку зобов'язує всіх імпортерів та виробників з 2017 року обладнати автомобілі системою ЕРА-ГЛОНАСС.