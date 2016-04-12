Керівником "Укрзалізниці" стане поляк-рокер

Комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України щодо призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств обрав на посаду голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" поляка Войцеха Балчуна, голову наглядової ради польських авіаліній LOT.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус в ході прес-конференції.

"Генеральним директором "Укрзалізниці" вибрали Войцеха Балчуна з Польщі. Войцех молодий, але суперуспішний керівник найбільших польських підприємств. Спочатку він проявив себе керівником найбільшого польського банку PKO BP, а потім досягнув кар'єрних висот, очолюючи польську залізницю PKP Cargo, там він провів масштабну реорганізацію системи управління, перетворив PKP Cargo практично у конкурента Deutsche Bahn (німецька компанія, основною залізничний оператор – УНІАН), вивів компанію на IPO і пішов на заслужений відпочинок. Успішна людина успішна у всьому. Це польський Слава Вакарчук, він є лідером найуспішнішої рок-групи в Польщі. Вже 4 роки він очолює наглядову раду польських авіаліній LOT", - повідомив Абромавічус.

Присутній на заході виконуючий обов'язки міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що провів переговори з Войцехом Балчуном і "він розуміє, наскільки складне завдання перед ним стоїть".

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Крім того, Омелян виключив приватизацію "Укрзалізниці", зазначивши, що потенційно розглядатиметься лише продаж непрофільних активів держкомпанії.

"Укрзалізниця не продається, і продаватися не буде. Якщо будуть непрофільні активи, то буде рішення держави, що з ними далі робити, поки таких процесів в "Укрзалізниці" не відбувається. У той же час ми є прихильниками приватизації всіх нестратегічних об'єктів компанії та скорочення списку стратегічних", - підкреслив Омелян.

Із загальнодоступних джерел відомо, що поляк Войцех Балчун у 2008-2013 роках був головою правління компанії PKP Cargo, яка на той час переживала реструктуризацію. Польські ЗМІ зазначають, що саме Балчун трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію. Завдяки йому 2013 року PKP Cargo провела IPO на Варшавській фондовій біржі.

У квітні 2012 року Войцеха Балчуна призначили головою правління польської авіакомпанії LOT. Паралельно займав посаду віце-президента асоціації роботодавців Польщі. Крім того, він лідер та гітарист рок-групи Chemia.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня Кабінет міністрів України звільнив виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього, який займав цю посаду з липня 2015 року, призначивши замість нього виконуючим обов'язки одного з членів правління компанії Євгена Кравцова.

Після перетворення "Укрзалізниці" в публічну акціонерну компанію в грудні 2015 року, Завгородній автоматично став в.о. голови правління ПАТ.

25 лютого 2016 року Комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України оголошує конкурсний відбір на заміщення посади голови правління "Укрзалізниці". 5 квітня міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус повідомив, що на посаду голови правління "Укрзалізниці" претендує 31 кандидат, з них вісім іноземців.