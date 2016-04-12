Рада дозволила продаж вживаних автомобілів через офіційних дилерів
Зазначається, що це рішення дозволить легалізувати доходи та сприятиме наповненню держбюджету.
Верховна Рада прийняла законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів" (№3046-д), який передбачає легалізацію продажу вживаних автомобілів через офіційних автодилерів, а також зміна структури податкових надходжень від перепродажу таких авто.
За відповідне рішення у вівторок, 12 квітня, проголосували 234 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Згідно пояснювальній записці, це дозволить вивести авторинок з тіні, забезпечити прозорі та конкурентні умови для роботи офіційних дилерів у сфері перепродажу б/у авто і забезпечити стабільні додаткові надходження до державного бюджету.
Зокрема, наголошується, що дане рішення дозволить легалізувати доходи і перевести взаємини між покупцями і продавцями в офіційний взаємовигідний формат, що буде сприяти наповненню держбюджету.
"Продаж автомобілів з пробігом через офіційні дилерські мережі - це додаткові робочі місця для майстрів сервісу в зв'язку з необхідністю розширення сервісних потужностей підприємств, а також менеджерів з продажу уживаних автомобілів. Це і додаткові доходи, пов'язані з наданням фінансових і страхових послуг для покупців, що, в свою чергу, збільшує надходження до бюджету країни", - підкреслюється в пояснювальній записці.
Цим законом передбачається впровадження справедливого застосування податку на додану вартість до операцій на ринку вживаних товарів, у тому числі вживаних транспортних засобів, який полягає в оподаткування маржинального доходу, тобто різниці між ціною продажу та документально підтвердженою ціною придбання уживаного товару.
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Як повідомляв УНІАН, у ході голосування 12 квітня депутати також проголосували у першому читанні законопроект про внесення змін в Податковий кодекс для стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів(№3251), яким передбачається зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.