Рада дозволила продаж вживаних автомобілів через офіційних дилерів

Верховна Рада прийняла законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів" (№3046-д), який передбачає легалізацію продажу вживаних автомобілів через офіційних автодилерів, а також зміна структури податкових надходжень від перепродажу таких авто.

За відповідне рішення у вівторок, 12 квітня, проголосували 234 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно пояснювальній записці, це дозволить вивести авторинок з тіні, забезпечити прозорі та конкурентні умови для роботи офіційних дилерів у сфері перепродажу б/у авто і забезпечити стабільні додаткові надходження до державного бюджету.

Зокрема, наголошується, що дане рішення дозволить легалізувати доходи і перевести взаємини між покупцями і продавцями в офіційний взаємовигідний формат, що буде сприяти наповненню держбюджету.

"Продаж автомобілів з пробігом через офіційні дилерські мережі - це додаткові робочі місця для майстрів сервісу в зв'язку з необхідністю розширення сервісних потужностей підприємств, а також менеджерів з продажу уживаних автомобілів. Це і додаткові доходи, пов'язані з наданням фінансових і страхових послуг для покупців, що, в свою чергу, збільшує надходження до бюджету країни", - підкреслюється в пояснювальній записці.

Цим законом передбачається впровадження справедливого застосування податку на додану вартість до операцій на ринку вживаних товарів, у тому числі вживаних транспортних засобів, який полягає в оподаткування маржинального доходу, тобто різниці між ціною продажу та документально підтвердженою ціною придбання уживаного товару.

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Як повідомляв УНІАН, у ході голосування 12 квітня депутати також проголосували у першому читанні законопроект про внесення змін в Податковий кодекс для стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів(№3251), яким передбачається зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.