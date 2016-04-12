Рада має намір знизити акцизи на імпорт вживаних автомобілів

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект про внесення змін до Податкового кодексу для стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, яким передбачається зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

За відповідне рішення у вівторок, 12 квітня, проголосували 226 народних депутатів.

При цьому після голосування народні депутати запропонували прийняти відповідний законопроект (№3251) в цілому, але за наявності в залі голосів проти віце-спікер Андрій Парубій відхилив цю пропозицію.

При цьому термін дії зниження акцизів пропонується встановити до 31 грудня 2017 року.

Як повідомила до початку голосування член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острикова (партія "Самопоміч"), один з ініціаторів законопроекту, аргументи про те, що даний законопроект призведе до збільшення імпорту в Україну автомотлоху їх Європи" не відповідають дійсності, оскільки в Україну з 1 січня 2016 року заборонено імпорт автомобілів старше 5 років.

"В Україні податкове навантаження на нові авто - 47%, а на вживані - 170%... Ми не сприймаємо аргументи, що це наповнить ринок України старим мотлохом, тому що іншим законопроектом дозволяється ставити на першу реєстрацію тільки автомобілі не старше 5 років", - сказала Острикова.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Міністерства фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, також Державної фіскальної служби з пропозицією розробити і внести у Верховну Раду проект закону про скасування імпортного мита на б/у автомобілі.

При цьому автоімпортери неодноразово зазначали, що прийняття законопроекту про зниження податків на імпорт вживаних авто скоротить бюджетні надходження і призведе до збільшення обсягів "сірого" автоімпорту в Україну. Крім того, на думку Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД), зниження податків на б/у автоімпорт, яке пропонується законопроектом №3251, відкриє потік старих іномарок з Росії в Україну.

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За словами представників асоціації, до 2015 року в структурі автоімпорту України б/у іномарок з Росії "не існувало як явища", але з початку 2016 року ситуація кардинально змінилася. Причиною цього, на думку представників асоціації, стала девальвація російського рубля, а також велика кількість заводів міжнародних автомобільних концернів, що працюють в Росії.