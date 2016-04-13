В Раді зареєстрували законопроект про скасування імпортного мита на вживані авто, крім російських

Депутати пропонують скасувати 10% імпортне мито на вживані автомобілі, за винятком авто походженням з країни-окупанта (агресора) відносно України, а також тих, що можуть ввозиться з окупованих територій.

Відповідний законопроект №4382 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом легкових автомобілів колишніх у вживанні" зареєстровано 12 квітня у Верховній Раді.

Ініціаторами законопроекту виступили 15 народних депутатів.

"З метою створення передумов для зменшення вартості імпортних легкових автомобілів, що були у вжитку, та доступності їх для придбання громадянами України, законопроектом пропонується внести зміни до Митного кодексу України та звільнити від оподаткування ввізним митом імпортовані б/в легкові автомобілі, за винятком тих, що виробляються або ввозяться з країни-окупанта (агресора)", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Зазначається, що проект закону не передбачає додаткових фінансових та матеріальних витрат, а втрати від недонадходження ввізного мита будуть компенсовані за рахунок збільшення обсягів ввезення вживаних автомобілів і, відповідно, збільшення надходжень акцизного податку та податку на додану вартість.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся в Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, також в Державну фіскальну службу з пропозицією розробити і внести у Верховну Раду проект закону про скасування імпортного мита на автомобілі, що були у використанні.

12 квітня депутати проголосували у першому читанні за законопроект про внесення змін в Податковий кодекс для стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів (№3251), яким передбачається зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.