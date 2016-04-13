Окупанти переносять відкриття залізничного мосту в анексований Крим - не вкладаються в терміни

У відповідь на запит представник Росавтодору заявив, що терміни були змінені, і залізничний сегмент не буде діяти до кінця 2019 року, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

У заяві російського відомства раніше вказані терміни були названі «попередніми», - наголошується в повідомленні.

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Так, в повідомленні Росавтодору від 18 лютого 2015 року про підписання держконтракту на будівництво мосту говорилося: «Відкриття автомобільного руху в робочому режимі і початок тимчасової експлуатації побудованої залізничної лінії, згідно з розпорядженням Уряду РФ, має відбутися в грудні 2018 року, а введення об'єкта в експлуатацію та завершення державного контракту намічено на 30.06.2019».

В отриманій Reuters заяві наголошується, що будівництво залізничного мосту вимагає більше часу і технічно складніше, ніж зведення автомобільного мосту, оскільки він повинен витримувати більшу вагу і має бути оснащений спеціальним сигнальним обладнанням.

«Через це мостобудівникам буде потрібно трохи більше часу на зведення залізничного сегмента і рух поїздів планується почати до кінця 2019 року», — сказано у відповіді Росавтодору.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2015 року в Росії затвердили проект мосту на територію незаконно анексованого Криму, будівництво планують розпочати у вересні.

Нагадаємо, що міст через Керченську протоку буде будувати скандальний олігарх Ротенберг.