Європарламент дозволив ділитися інформацією про авіапасажирів
15:21, 14 квітня 2016Транспорт/Звя'зок
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Європейський парламент прийняв законопроект, що дозволяє авіакомпаніям країн Європейського союзу ділитися інформацією про пасажирів, яка збирається в ході бронювання квитків і реєстрації.
Тепер країни ЄС протягом двох років повинні ратифікувати цей закон / rabstol.net
Проект закону протягом декількох років лобіювали різні організації по боротьбі з тероризмом, передає Бі-бі-сі. Вони пояснюють необхідність такого обміну тим, що це допоможе їм відслідковувати всі деталі і подробиці маршрутів підозрілих пасажирів.
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Питання про необхідність якнайшвидшого прийняття закону було порушено у листопаді 2015 року після нападів у Парижі, коли три скоординованих групи бойовиків вчинили серію нападів, в результаті яких загинули 130 осіб, понад 350 були поранені.
Тепер країни ЄС протягом двох років повинні ратифікувати цей закон.
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