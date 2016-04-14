Європарламент дозволив ділитися інформацією про авіапасажирів

Проект закону протягом декількох років лобіювали різні організації по боротьбі з тероризмом, передає Бі-бі-сі. Вони пояснюють необхідність такого обміну тим, що це допоможе їм відслідковувати всі деталі і подробиці маршрутів підозрілих пасажирів.

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Питання про необхідність якнайшвидшого прийняття закону було порушено у листопаді 2015 року після нападів у Парижі, коли три скоординованих групи бойовиків вчинили серію нападів, в результаті яких загинули 130 осіб, понад 350 були поранені.

Тепер країни ЄС протягом двох років повинні ратифікувати цей закон.