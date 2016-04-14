В "Укравтодорі" вже прикинули можливі втрати України у найближчі роки через погані дороги

Втрати України в 2016-2017 роках складуть близько 100-120 мільярдів гривень через незадовільний стан автомобільних доріг країни, мережа яких налічує близько 170 тисяч кілометрів.

Такий прогноз озвучив журналістам заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Микола Березовський.

"За нашими розрахунками, 2016 та 2017 року від 100 до 120 мільярдів гривень втратить держава від незадовільного стану доріг", - сказав він.

За словами Березовського, найкритичніший стан дорожнього покриття на трасах Дніпропетровськ - Миколаїв, Миколаїв - Кіровоград, Одеса - Рені, Стрий - Тернопіль - Кіровоград та інших.

Він зазначив, що стан автомобільних доріг України на сьогоднішній день катастрофічний, та 97% мережі потребує капітального і поточного ремонтів.

"Практично вся мережа, близько 97% доріг, крім тих, які були відновлені протягом останніх років за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, що знаходяться в жахливому стані", - сказав Березовський.

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Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менше за 60 мільярдів гривень. У державному бюджеті України на 2016 рік передбачено збільшення фінансування на розвиток та утримання доріг вдвічі порівняно з 2015 роком - до 6,57 мільярда гривень.

За оцінками уряду, рівень фінансування дорожніх робіт протягом останніх 10 років склав 14-34% визначеної експертами мінімально необхідної потреби на ремонт і утримання мережі автомобільних доріг, тоді як щорічно держава втрачає близько 30 мільярдів гривень ВВП через незадовільний стан автошляхів.