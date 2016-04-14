"Укравтодор" не може залучати зовнішнє фінансування на ремонт доріг

В "Укравтодорі" пояснюють що не зможуть цього зробити, поки не будуть витрачені залишки раніше залучених під держгарантії в 2012-2013 роках кредитних коштів міжнародних фінансових організацій.

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"Укравтодор" на сьогодні позбавлений можливості залучати кошти міжнародних фінансових організацій. Поки ми не використовуємо залишки раніше залучених коштів, розмови про залучення нових коштів не йдуть", - зазначив директор департаменту фінансово-економічної роботи організації Олег Загорняк.

Так, за його словами, "Укравтодор" має близько 5,5 млрд грн кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, залучених під держгарантії в 2012-2013 роках, з яких 1,2 млрд грн необхідно виплатити підрядникам, а решту суми буде спрямовано на капітальний і поточний середній ремонт доріг.

"Найцікавіше, що гроші на виплату заборгованості перед підрядниками в "Укравтодорі" є - на рахунках держагентства налічується близько 5,5 млрд взятих кредитів під державні гарантії в 2012-2013 роки, але фактично їх неможливо використовувати, поки Міністерство фінансів не дасть на це дозвіл", - сказав він.

Загалом, за словами Загорняка, борги "Укравтодору" на сьогоднішній день становлять 43 млрд грн.

Як повідомив присутній на прес-конференції заступник голови "Укравтодору" Микола Березовський, ямковий ремонт доріг розпочато в строк, а починається лише зараз із низки причин, серед яких, зокрема, несвоєчасне надходження фінансування в зв'язку з блокуванням рахунків облавтодорів у Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях підрядниками, з якими держагентство не розрахувався за виконані раніше дорожні роботи.

"Цього року ми, на жаль, не змогли оперативно та в строки розпочати ліквідацію ямковості на дорогах, і лише зараз починаємо ремонт, 5 днів тому ми отримали гроші, які пішли на області", - сказав Березовський.

Він також повідомив, що "Укравтодор" веде переговори з підрядниками щодо реструктуризації заборгованості за виконані роботи.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Міністерство інфраструктури підкреслювало, що розглядає як основне джерело фінансування будівництва та ремонту автомобільних доріг країни на 2016 рік кошти від міжнародних фінансових організацій.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції. У державному бюджеті на 2016 рік передбачено збільшення фінансування на розвиток та утримання доріг удвічі порівняно з 2015 роком - до 6,57 млрд грн.